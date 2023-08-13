即將擔任蔡英文總統特使，前往南美洲我國唯一友邦巴拉圭，出席新任總統貝尼亞8月15日就職典禮的副總統賴清德，將於今天啟程，18日返台。其中去程過境紐約及回程過境舊金山，這將是民進黨政府近年「外交出擊」的重頭戲；當然在巴拉圭的行程，對維繫我僅存的13個邦交國也至關重要。

根據我官方公布的資料，賴清德此次出訪全程7天6夜，美當地時間12日過境紐約，13日晚間離美，14日上午抵達巴拉圭，16日早晨離開巴拉圭，當日下午過境舊金山，17日凌晨離開美國，預計18日清晨返抵台灣。目前過境美國的行程雖未公佈，但預料沒有特殊地點的安排，前些時候賴可能有機會過境華府或附近維吉尼亞州的傳聞已不攻自破。

賴清德這次過境美國去回只有2個晚上，且時間都非常的短暫，應該只會有與當地僑胞聚餐的室內活動。美國政府過去安排我總統或副總統過境，都是強調「舒適、便利、安全及尊嚴」原則，我政府雖然在事先會提出要求，然而其標準的高低都是美方說了算；一旦決定之後，我們並沒有置喙的餘地，但至少可以在言語和行動上表達不滿和提出抗議，歷史上也不乏有這種案例。

持平而論，賴副總統此次過境時機，對美國政府而言實在是很糟，並置美方於兩難境地。除了賴是民進黨的總統候選人，其「台獨DNA」及日前的「走入白宮說」，已引發美國政府關注，並進而產生了「疑賴論」。此外，拜登政府此時迫切需要保持與中國高級官員的接觸，包括爭取外長王毅訪美，及總統拜登與習近平今年11月舊金山APEC峰會中的會唔。

顯而易見地，華府希望賴清德的過境活動盡量保持低調，以免搞壞了美中正在改善的雙邊關係，以及加劇台海的緊張局勢。回顧賴副總統於去年一月出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚的就職典禮，在返程過境舊金山時，曾與美國眾議院議長裴洛西以及當地政要舉行視訊會晤。其後中國外交部發表嚴正聲明，要求美方停止錯誤的官方往來行徑。

目前看來賴清德過境美國的安排，恐怕會是美國接待歷任副總統過境規格最低的一次。此一情況將使2017年獲參眾兩院通過，並由總統川普於2018年3月簽署生效，旨在促進臺灣與美國間高層級交流的「台灣旅行法」形同具文。蔡政府強調目前是「美台關係處於歷史上最好的時刻」，美方也多次指出雙邊關係「堅若磐石」。但這些流於口惠而實不至的「嘴砲」，將使民進黨政府顏面無光，也有損賴的選舉行情。

現在大家都睜大眼睛在看賴清德過境美國的活動安排，如果能與現任眾議院議長麥卡錫會面，或者至少是視訊，以及有當地州長、市長或參眾議員出面接待會面，則可稱之為「外交突破」。否則若有美方刻意降格接待情事，為維護國家尊嚴，賴應當效法李登輝前總統的作法，向美國政府表達不滿與抗議。

回顧1994年5月，當時的李總統在參加完哥斯大黎加總統就職典禮後，美國為擔心北京的壓力，居然禁止李登輝入境美國本土，甚至刁難專機只能在夏威夷軍用機場過境加油。當時李氣到拒絕下機，穿著拖鞋及睡衣在飛機上接見AIT理事主席白樂崎。李的硬骨個性，不僅獲得國內掌聲，也掀起美國輿論，要求總統柯林頓修正公布「對台政策檢討」，讓過境禮遇制度化，也讓李於隔年成功風光訪美。

預期賴副總統與可能出席就職大典的美副總統賀錦麗會再次相遇。吾人期待賴可以藉此機會「扳回一城」。因為去年初賴與賀在典禮上短暫互動影片仍歷歷在目。當時賴被人形容是「躡手躡腳」的湊近正在與他人交談的賀錦麗，讓想開口講話的賴站在一旁有些尷尬，這次應該勇敢大方地邁步向前。其次賀在臉書公布的合照相片，竟然將站在旁邊的賴給「切掉」，賴實應藉機向賀表達「實在是不夠意思」。

在巴拉圭期間，賴必須「眼觀四面、耳聽八方」，要帶著「情報員的眼睛和耳朵」，仔細地注意觀察巴國的政情。有報導指出，去年初宏都拉斯副總統納斯拉雅（Salvador Nasralla）曾透露，在賴參加總統卡蕬楚就職典禮前，宏國就向台灣索討20億美元，因台灣沒有答應這樣獅子大開口的要求，卡氏在就職典禮上刻意忽視賴所率領的台灣代表團。

賴副總統去年1月出席宏都拉斯總統就職，宏國今年3月就與我國斷交，乃一殘酷的事實。牛肉生產大國的巴拉圭期待進入中國大陸龐大的牛肉市場，巴拉圭於今年4月總統大選前，反對黨候選人阿萊格里 (Efraín Alegre)表示正在考量轉向承認北京是否會帶來更多好處；所幸代表執政黨的貝尼亞獲勝，實現了與台灣保持友好關係的承諾。但目前蔡政府所處的外交困境，可謂空前的嚴重，政府必須審慎以對。

前駐美代表沈呂巡曾強調，「兩岸關係好，當然在美國過境上中共會比較睜隻眼閉隻眼」。換言之，在我們拓展外交與國際空間之際，與大陸維持良好關係乃是首務，也就是「前往華府的捷徑是經過北京」說法。如今我們真要看看不接受「九二共識」，不承認「兩岸同屬一個中國，互不承認主權，互不否認治權」的民進黨政府，是否真能在外交戰場上殺出一條血路。（作者為大學英文講師）

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