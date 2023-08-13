國民黨的苗栗縣前縣長徐耀昌，在前晚郭台銘造勢晚會上，興奮的說，他們讓鍾東錦打敗國民黨的謝福宏。還說國民黨如何對不起苗栗。最後說「要下架民進黨，更要下架國民黨」。講得口沫橫飛，得意洋洋。下台以後，又說他自己是口誤。

這種人，叛黨可又不離開國民黨。要跟他講人格，實在是艱困的工程。國民黨確實是對不起苗栗。因為國民黨提名他，讓他當了8年苗栗縣長。

屏東縣議長周典論，力挺郭台銘，還幫郭台銘辦了兩場造勢晚會。當然，第二場，現場4500張椅子都坐不滿，對外號稱2萬人。虛張聲勢，也算正常。

跟郭台銘一起站在台上時，大背板上打出「選總統」三個字。記者問他要不要退黨，他神情激動地反問「我為什麼要退黨？」記者為什麼這樣問他？因為國民黨已經提名侯友宜。你幫郭台銘造勢選總統，這是什麼意思？

周典論在屏東當然是一霸。國民黨提名他選縣長，敗給民進黨的曹啟鴻。但是足以用國民黨籍，當上縣議會議長。他的女兒，是國民黨中常委。也是郭台銘的隨行秘書。什麼是對黨的忠誠？對不起，聽不懂。

國民黨今天的困境，其實正是因為長期對是非對錯的軟弱，跟不知道為何而戰的自我混亂，以至於喪失黨魂黨格。從李登輝引入黑金鬥爭非主流派開始，就一步步喪失理想跟初心。鼓勵的，是不擇手段的勝利。因為靠的是不擇手段選贏，所以當然劣幣驅逐良幣。

國民黨長期以來，對為黨犧牲，為黨開疆闢土的人，踐踏唯恐不及。栽培出來，吃國民黨奶水長大，吃香喝辣的，一個比一個還要忘恩負義，過河拆橋。比如過去馬金大力栽培，給了無數資源，栽培出來的一大掛年輕人。比如尾大不掉的地方派系。

國民黨更對台獨軟弱，所以快速失去自我認同，自己一步步向台獨傾斜。對美國的態度，跟民進黨也找不到差別。沒有未來的方向，沒有對中國的國族認同。於是，只剩下跟著民進黨的台獨認同跑，跑成面貌模糊的獨台，一切只剩下利益結合。

「下架民進黨」，是為了下架民進黨的惡。不該變成一張巨大的遮羞布。遮住所有的罪惡。包括政商勾結、派系包圍、家族政治、黑金治國。財閥跟地方派系的強力結合，又會是什麼結果？

國民黨難道不該反對金權政治，黑金政治，跟家族政治？反對民進黨的兩岸路線，那正確的兩岸路線，難道不是統一？但是以國民黨的體質，當然不可能。

以前財團只能在密室，用錢收買政客。現在是財閥直接拿錢，幫自己量身訂做總統的位子。地方派系又會從造王的過程，拿到什麼好處？只是不分區立委？還是選舉不再排黑？還是更多利益？

這場選舉大戲，充滿教育意義。政客財閥為自己的利益跟權力，拉幫拚戰。傻百姓，為別人在自己頭上吃香喝辣，歡呼叫好。民主的原則，政治的倫理。都丟到垃圾筒裡去。

不要誤會，我不會反對郭台銘選舉。那是他的權利。我講一下民主選舉的邏輯，也是我的權利。（作者為作家）

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