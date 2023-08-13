美國是如何把一個中美之間的問題變成了全球性問題？這個過程是如何實現的？這兩個問題真的問到了點子上。確實，在中美關係正常化過程中，台灣問題解決得很不容易，兩國建交後先後發表了兩個聯合公報來解決遺留問題。同時，美國國會通過《台灣關係法》，後又制定「六項規定」，來安撫國內反對派和台灣社會。總體而言，確實沒有哪個國家在台灣問題上如此上心傾力，與中國進行這樣複雜的博弈，可以說只有美國一家在國際上硬撐台灣。

這個局面維持了近40年，但近幾年有了顯著改變。這當然不是一個簡單自然的變化，而是美國台海戰略和策略帶來的，也是美國費盡口舌千辛萬苦弄成的。第一是美國發現台海兩岸力量對比變化巨大，中國大陸推進統一成為難以迴避的課題，美國不出面阻擋不行。第二是美國眼看台灣的「友邦」紛紛轉向中國大陸，由新世紀初的近30個銳減到一半，大有繼續減少直至歸零之勢，「中華民國」招牌將被迫收回，美國再不出手相助就沒法收拾了。第三是美國自感力不從心，無法繼續以往一手遮天的模式，轉而廣泛借用盟友力量來支撐局面，遂有所謂「民主vs威權」公式與話語，並拉起了一個至少16國以上的挺台圈子。這裡不能排除美國盟友對美依附性、堅守理念和對華傲慢的因素，也有它們維持國際能見度、見獵心喜和藉機行事的心態與動機。由此可見，從台海這個窗口，已然可見新時代全球霸權的柔性漸進轉型。

美國的思路是以台制華，即通過打台灣牌困擾中國的發展，使中方難以挑戰美方的霸主地位。為此，美國調動一切可以利用的國際力量和資源，形成了一個以挺台護台為己任，影響波及半個地球的陣線，新霸權體系遂得以成型。此外，美國為防台灣徹底垮掉，可以說絞盡了腦汁，不遺餘力開展了挽救台灣處境的努力，一是勒令台「友邦」不得棄台；二是動員盟友打破慣例與台交往。眼見台「友邦」一一離去，美國只好改變思路，另謀在聯合國做文章，顛覆2758號決議，就是從「一中一台」思路出發，爭取把台灣以某種單獨身份拉進聯合國。這顯然是美國不得已而為之，雖確不乏外交技巧，但基本上是死馬當活馬醫。

這就引入了美西方盟國的介入，到底是口頭的還是實質的介入的問題。我認為，從近幾年的發展態勢看，事情已經不是口頭介入了，美國國會通過十多個涉台法案就不說了，歐洲國家諸多議長及高官訪台，在政治上就是實質介入了，實際上形成了多國干涉中國內政的新局面。並且形成了跨國全聯盟模式、國內半政府模式、對台合作軍事化模式。從這一重大變化的實質看，是美國在其國力下降、舊霸權模式不濟的情況下，轉向新霸權模式的表現。據初步觀察，新霸權模式展現了涵蓋政治、經濟、法律、軍事、文化等重要領域的綜合性；把北約擴大到印太的體系性；吸納五大洲數十個國家的廣泛性；打著保護民主、維護國際秩序旗號聯合侵犯別國主權和領土完整的虛偽性；務實操作順勢而為的柔韌性；樹立價值判斷標準的思想性；操控國際輿論場的話語性甚至考慮全面戰爭乃至核戰爭的極端性。新霸權主義及其行為模式尚處在萌芽階段，還有待進一步觀察分析，故須對之保持密切關注。（作者為上海東亞研究所所長）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※