選舉是社會的總動員，也是政治與社會資源的重分配，4年一次的總統與立法委員選舉影響面更大，不但是全國性政治與社會資源的再分配，也是國家發展方向與目標的總檢討，還將影響數以百計，甚至超過千人未來4年的工作與收入，社會動員強度可想而知。

不過，今年選情發展非常詭異，第一個詭異是蔡英文執政7年失敗，超過5成、接近6成民意希望政黨輪替，賴清德民意支持度一直在35%附近徘徊，民進黨享盡國家資源、壟斷社會資源卻換不到民意支持度。第二個詭異，國民黨剛剛贏得地方選舉，提名聲望最高的侯友宜卻未獲得選民肯定，反而讓民眾黨柯文哲彎道超車，支持度直追賴清德，百年國民黨顯然出了大問題，若不能急起直追，選後將面臨亡黨或淪為尾巴政黨的危機。第三個詭異，郭台銘沒有勝選的可能，孤注一擲的結果只是保送賴清德當選，卻不肯識大體，他究竟在圖什麼？第四個詭異是選民變心，到目前為止，所有可信賴的民調數據都顯示，賴清德支持度低於民進黨支持度、侯友宜支持度低於國民黨支持度。

更大的詭異是，自1996年改行總統直選制後，歷次大選社會總是洋溢著激情，造勢場合動輒數萬人，甚至可能超過10萬，而且除2000與2004之外，選前6個月大致可就以判定投票結果。但這次選舉不但無從判斷誰勝誰負，而且選情極冷，社會激情不再。預判未來5個月，賴清德支持度大約就在35%附近，柯文哲畢竟受限於一人政黨根基不深，目前應該是最高點，侯友宜起步太晚，7月9日發佈「2040無煤台灣」政策，是攻勢的開始，後續將有一波波新攻勢發起，支持度可望逐漸拉高。

現在無從預測選舉結果，但從選舉的詭異現象，可以歸納幾個論點：第一，台灣不再是馬英九時代的台灣，美國也不再是冷戰時代的美國，中國大陸更不是三民主義統一中國時代的中國，第二，台灣民眾已走出非藍即綠的心態，向「無色」靠攏，第三，年輕人不再是順從長輩、乖巧聽話的世代。台灣變了，中國大陸與美國也都變了，判斷台灣政情與兩岸關係走向也需要跟著改變。

從兩岸關係角度觀察，台灣走向「反獨」非常明顯。第一，蔡英文兩岸路線向中間靠攏，「中華民國台灣」固然難脫「華獨」之譏，但也代表對法理台獨的拋棄。第二，賴清德成為候選人後，不斷淡化「務實台獨工作者」形象，在國家定位問題上盡量模糊，也主張兩岸和平與交流，甚至希望和習近平共餐，可以看出賴清德的轉變。第三，台灣社會「抗中保台」狂熱退潮，「小紅書世代」年輕人對大陸並無惡感，反而厭惡民進黨雙標、自利式的反中。但這並不表示台海將風平浪靜，兩岸關係在美中對抗格局下，不隨台灣政局發展，更不隨哪個政黨執政，或誰當總統而改變。年輕人對大陸沒有惡感並不代表有好感，更多是對兩岸問題無感，長期而言，兩岸關係不確定性更高。

對大陸而言，平穩的兩岸關係是中共政權穩定、中國崛起與中華民族復興的必要條件，民進黨執政證明法理台獨走不通，美國追求的是美國的利益而不是台灣的利益，台灣已經改變，現在是大陸改變對抗思維，彰顯「兩岸一家親」的時間點。（作者為《旺報》社長兼主筆）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※