大家都知道南韓與台灣都是分裂分治達70多年的國家，因此，政黨輪替也是不斷追求國家和平統一的方法之一。說實話，在這方面，南韓比台灣做的好。

譬如說，此次南韓政府與國防部對大陸和台灣童子軍隊住宿問題意見不合。在各國批評與吵鬧聲中，政府決定撤離原露營區，12日活動結束前改換至首爾等各地。沒想到，國防部反對住進陸軍官校宿舍，認為該地有軍事機密，不宜讓大陸隊看到。

結果以近日來兩岸關係「緊張」為由，台灣隊也請另覓「他處」。其實，這是尹錫悅政府考慮，若只讓台灣隊住陸軍官校宿舍，勢必會引起大陸與韓國的一場外交戰。

這是過去沒有的現象，對韓國人來說很新鮮。過去，兩岸是兩韓的一盞明亮燈。不僅南韓政府派公務員來台學習，並且學者專家也競相絡繹不絕，當時，雙方都樂意稱對方是「兄弟之邦」。

好景不常，30年前，南韓向中華民國無情地說再見，轉頭與中華人民共和國建交，事後對台灣的說法是為了北韓，也為了兩韓統一。

的確，兩韓關係在政黨不斷輪替下，也呈現不同程度的「蜜月」和「緊張」。前文在寅政府與現尹錫悅政府的大不同也在於此，尹錫悅一直認為獲得美日的武力協助即可制伏金正恩。如今，願與事違。

9日，金正恩在主持勞動黨中央軍事委員會會議中明確指示：加強軍力，準備戰爭。金正恩根本不懼1年多以來，美韓擴大舉行陸海空三軍輪流各種軍事演習，反而正面「迎戰」。

尹錫悅發覺加強與美日軍事關係是一回事，還是需要中國大陸對北韓的影響力不可。近日，過去與新任中國外交部長王毅有「交情」的南韓外交部長朴振原本要辭去兼職，回到自己的本職國會議員，然而仍被尹錫悅留才，繼續為中韓關係效勞。

韓國人認為，中韓關係維持不好，也影響兩韓關係的「進退」，因此，希望18日在美國總統渡假村舉行的美韓日三國高峰會議中，尹錫悅不要有再刺激中國的發言包括台海安全等。

因南韓舉辦世界童子軍露營大會，已讓尹錫悅遍體鱗傷。平時很愛乾淨的韓國人此次變成國際大笑話，甚至出現國務總理韓惪洙親自清理馬桶的畫面。看來，這場花錢自己埋單的鬧劇，恐怕會繼續上演，屆時會有多少官員負責下台是重點戲碼。

此刻，尹錫悅的外交成果一夜之間消失，真正面對的是國內政治和兩韓關係的處理。蔡英文留下來的8年兩岸關係，請問賴情德如何收拾？這才是台灣需要政黨輪替的目的。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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