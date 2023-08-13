南投遭豪雨重創，行政院長陳建仁暗批南投縣政府未超前部署，被轟沒同理心；內政部長林右昌忍了好幾天，終於出來說讓「好脾氣」的陳建仁都生氣的理由就是南投縣政府「一問三不知」，讓中央地方互槓的政治口水延續，看來災區復建工作恐會有段長路要走。

台灣這幾年在「護國神山」庇佑下，颱風過門不入，也讓民眾有所鬆懈，8月初卡努颱風來襲，陸上警報只有北部縣市，但下起的暴雨卻重創南投、高雄等山區，尤其南投仁愛鄉更是一級重災區，中央和地方分別開設應變中心來應對。

倘若如林右昌所言，中央從3日就已要求南投縣府注意土石流危害，卻發現縣府面對詢問災情細節是回報慢和一問三不知，在「萬事莫如救災急」的情況下，中央應該直接在中央災害應變中心視訊會議中，當場給縣長許淑華下馬威，要求縣府要上緊發條，否則稍有閃失就後悔莫及。

不過，卡努行徑怪異，中央4日就結束應變中心一級開設抽身，陳建仁也沒選擇先到南投勘災，反而7日南下到高雄，還大力稱讚高雄的防災準備，稱「不像有些縣沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」。陳院長若真苦民所苦，沒有執政顏色之分，何必兜這麼大圈子又再陪蔡總統到南投勘災，還惹來交管塞車爭議。

台灣這麼小，面對天然災害應對，本應是中央和地方政府一條心，中央更負有監督之責。林右昌當過基隆市長，任內還遇到2次基隆淹大水、風災時他不在國內的窘況，應深知中央地方救災一體的原則，如今當了內政部長卻搬出如此說法來替院長的「好脾氣」開脫，豈不是太顯得沽名釣譽了。