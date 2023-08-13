綠媒的反中政論性節目「年代向錢看」最近幾天批判民眾黨總統參選人柯文哲，把2019年台北雙子星案涉及「中資」疑雲再拿出來炒冷飯，時值總統大選敏感時刻，意圖抹紅柯文哲親中立場的風向明顯。但是一面倒的爭議言論，反倒令人質疑綠媒的動機並不單純。

曾任金管會主委、後調升國安會秘書長的顧立雄曾向媒體說，若依現行規範南海控股確實是不符合中資的定義，中資要控有30％股權或大陸籍人士為負責人等條件，但因為雙子星是國家重大建設，且港資與中資界線越來越不清楚，所以投審會以國安理由駁回。顧立雄既然證實南海控股是港資而非中資，只是兩者界線不清楚，何以綠媒及親綠名嘴到現在還在抹紅南海控股、抹紅柯文哲？

況且，蔡政府無法自圓其說的是，南海控股在2017年8月以新台幣5億元投資民進黨籍前立法委員薛凌及其夫婿陳勝宏經營之陽信銀行，銀行業是特許行業，經濟部投審會、金管會怎能以今日之非，打臉自己過去之是？

問題來了，2019年6月26日，投審會有何國安專業可以評斷第一順位的南海馬頓團隊有「國安疑慮」？2019年是大選年，不要忘了當時也有「國安疑慮」的還包括：大陸間諜王立強投誠澳洲政府，扯出大陸間諜向心夫婦案，導致向心夫婦被蔡政府拘留多年，當時外交部次長徐斯儉接受澳洲電視台訪問此事，甚至影響了整個總統大選的政治肅殺氛圍……

王立強事件在2023年1月經澳洲法庭裁定王涉及詐欺罪，不予政治庇護。向心夫婦更在2021年11月國安疑慮因事證不足予不起訴處分、2023年洗錢罪一審獲判無罪，滯台羈押4年，蔡政府的烏龍共諜案豈不是在台灣民主人權史上被狠狠記上一筆？所謂的「國安疑慮」不僅輕率，更有厚重的陰謀論，當時這家綠媒的節目主持人是怎麼說的，直接指「向心與葉選寧怎麼這麼像啊？」甚至名嘴直言「向心就是葉劍英的外孫……」中共不管有新聞、沒新聞，這家綠媒節目照三餐播放反中、抗中言論，禁得起新聞檢驗嗎？

台北雙子星大樓開發案延宕16年，歷經官員涉貪、議員索賄、廠商落跑、數度流標等意外後，南海馬頓團隊於2018年12月被評選為最優申請人，卻於2019年6月26日遭經濟部投審會認定獲得第一順位的南海馬頓團隊有「國安疑慮」，開發案確定駁回。此案若如蔡政府所言，事關國家門面，無法接受中資企業入主，那麼何以16年來國內財團興趣缺缺？

南海控股是香港上市公司、馬頓是馬來西亞知名財團，皆有豐富的商業不動產運營經驗，南海控股主要以經營大地電影院、房地產開發為主，南海控股的老闆是于品海，大地電影院老闆之一是岑建勳（捲毛），于品海和岑建勳是當年營救六四天安門事件的民主人士，活躍於香港商界、影視界和社運界，1994年相偕來台灣創立中天傳訊和超視衛星電視，當時台灣政府有把他們視為親中媒體人嗎？

于品海和岑建勳直到今天他們仍然為平反六四而努力，或發文、或奔走，改變的是政治搖擺的台灣政府，和雙標的民進黨，一個莫名其妙的「國安疑慮」指控，到底要炒幾年？或許對民進黨和綠媒而言，抹紅柯Ｐ是最廉價的攻擊武器？

（作者為資深媒體人）

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