2023年滬台雙城論壇即將於8月底在上海舉行，由於2024大選趨近，加上蔣萬安市長的蔣家後代身分，讓他對是否親自參加這次論壇保持低調，至今未明確表態。不過，外界預期，除非發生重大台海危機事件，蔣萬安應該會帶隊參與。依據目前規畫，除蔣萬安和北市府相關官員外，國民黨、民眾黨兩黨將有11位議員隨行，遺憾民進黨團並未參與，將錯過近年兩岸交流最大盛事。

為民間交流打通障礙

說是最大盛事並不為過，雙城論壇自2010年開始舉行，由台北與上海兩個城市輪流主辦，歷經13年、3位市長延續至今。2020年因疫情改為線上舉行，去年受地緣政治緊張、兩岸關係惡化、柯文哲卸任在即等因素影響，議程縮短為半日，但均能維持不斷，實在彌足珍貴。當前兩岸官方互動幾近為零，雙城論壇不但是台北、上海兩市互動、交流的管道，也是兩岸共同主辦、具有官方性質僅有的溝通互動機會。蔣萬安不但不必對參加論壇隱晦不談，更應表現出光明磊落、坦率大度，信心十足地承擔起關鍵性角色的責任。

台北、上海兩市在兩岸各自具有重要地位，雙城論壇所達成的共識、簽署的協議及合作備忘錄等，總能為兩岸關係創造價值。例如第一屆雙城論壇，促成上海虹橋與台北松山兩機場對飛航線，飛行時間約90分鐘，滬台成為一日生活圈，對兩岸行旅極為方便。今年兩岸疫情鬆綁後，3月間重新開放4個直飛航點，上海即是其一，虹橋機場也在開放之列，足見這條航線的重要。

過去13年，台北和上海曾多次針對兩市旅遊交流進行協商和規畫，對兩岸旅遊業貢獻良多，今年格外需要有所作為。兩岸觀光旅遊因官方政治考量，開放牛步，造成旅遊市場萎縮、民眾旅遊權益受限、業者經營受傷3損局面。疫情管制鬆綁後，兩岸旅遊市場加速對世界開放，卻對彼此關上大門，令人遺憾與憂心。

陸方於2019年8月暫停陸客來台自由行，並於2020年1月暫停陸團來台，迄今自由行未恢復，大陸雖開放台灣團客到大陸旅遊，但未見蔡政府開放，等於未開放。大陸團客來台部分，大陸文化和旅遊部10日公布第三批大陸團客出境旅遊國家和地區名單，台灣並未上榜。蔡政府既未開放大陸客自由行，亦未開放團客來台，表明要符合「對等原則」和「兩岸同步恢復」兩條件，才考慮開放。言外之意是要求兩岸協商，陸方卻因民進黨不接受「九二共識」而拒絕恢復兩岸協商，政治算計下兩岸旅遊開放無望。

為旅遊業爭取商機

蔡政府日前宣布恢復第三地陸客來台觀光，算是釋出一些善意。不過，從過往經驗來看，這部分陸客占整體陸客數量的比例極低，對緩解觀光旅遊業的經營困境，助益有限。國人出國旅遊盛況空前，但兩岸旅遊受阻，大陸觀光客不來，今年上半年出境旅客492萬，入境旅客269萬人次，兩者差距近一倍，觀光逆差問題嚴重，觀光旅遊業經營陷入困境，亟需政府開放大陸遊客來台觀光。

另一個值得關注的課題是大學交流萎縮，大陸研修生及交換生已可來台，最主要的學位生仍未解禁，陸生在台人數較馬政府時代有如天壤之別，無論觀光旅遊還是校園交流，兩岸都還有很大的努力空間。

賴清德副總統12日過境美國，可能引發兩岸緊張，蔣萬安對參加雙城論壇顯得保守，情有可原。不過，大陸宣布12日起東海軍演3天，初步研判針對性並不明顯，蔣萬安可預先做好盤算，除了在適當時機宣布赴上海外，也應對到對岸後，可以就哪些有益於兩岸交流的事情，表達態度、提出想法。

身為首都市長，蔣萬安已是全國性政治人物，到上海參加雙城論壇，不應以市長身分為局限，而應有全局性的視野與關懷，譬如，如何為兩岸民間交流打通障礙、為旅遊業爭取商機、為陸生來台創造條件，以舒緩緊繃的兩岸關係，他可以著力的地方非常多。期待蔣萬安勇敢到上海，成為台灣在對岸的最佳代言人，為兩岸關係重開機創造機遇。