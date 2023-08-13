反核，作為民進黨的神主牌，從蔡英文執政開始，就被當成非做不可的政策，甚至訂下「2025非核家園」的目標。而能源政策將以綠能為主，打著環保、愛台灣、愛地球的理想，充滿政治正確的口號，把能源配比重新擬定，並大增綠能比例。表面上看似為非核努力，而現實上卻是利益糾結、坐地分贓，中央與地方派系肉桶分肥的一群大肥貓，打著綠能的旗幟，卻反過來把台灣生態破壞殆盡。

綠能光電 吸血一輩子

這些肉桶分肥的事在地方上早已人盡皆知。但最近一一暴露，緣自國民黨總統參選人侯友宜提出在安全無虞的情況下重啟核電，民進黨立委賴品妤卻立即回罵「重啟個屁」，但侯辦清查發現，賴品妤的父親新潮流系的前立委賴勁麟，竟是綠能公司雲豹能源董事長；這還不打緊，一查之下，賴勁麟不僅是雲豹董事長，由他掛名董事長的子公司竟有18家，據報導，這些公司的資本額靠吃政府的案子已經快速增加到63億多。

然而，這綠能旗號下的各種光電、魚電之危害，早已深入台灣各地，讓平凡百姓受盡毒害，苦不堪言，卻無處訴說。為什麼無處訴說？因為這是從民進黨中央到地方派系的「一條龍利益共生」的肥貓共同體。如果不信，隨隨便便去地方上打聽，任何一個地方人物都可以告訴你，哪一片光電板的設置是某一個立委、某流某系的大咖，結合地方議員開的公司。地方生態團體要起來反對，就馬上被壓制下去，因為，過去的環保團體與民進黨關係太好，他們「不好意思」打壞過去的關係、擋人財路。

於是，你走到台南、嘉義、高雄、屏東的海邊去看看，那些美麗的海線，那些過去讓我們欣賞黃昏日落美景的海濱，現在都被太陽能板給遮住了，那些白銀色的太陽能板，簡直就是他們眼中白花花的銀子。他們可以賣電給台電，台電於是年年虧損，現在虧損到4000億。誠如直播主所說，「綠能跟光電最可怕的是，他是吸你台灣一輩子的血」。

而台灣生態呢？那些海濱、沼澤、濕地被太陽能板蓋住，底下沒有陽光照射，螃蟹、彈塗魚等生物失去棲息地，全部滅絕。而生態團體最愛保護的候鳥也失去生物鏈的支持，日漸稀少。這種破壞是生物鏈的斷裂，也是台灣海岸的大災難。

不僅如此，更誇張的是海岸用完了，還要動水庫的腦子。那些綠營綠能公司把腦子動到去水庫「種電」，發起「魚電共生」。也就是在水庫的水面上，舖上太陽能板。先不要說把那種俗氣的太陽能板舖在水光山色的大自然裡有多難看，多讓人厭惡，僅僅是水庫的生態就無法承受。水庫的微生物是需要陽光的照射才能起到光合作用，產生氧氣，進行大自然的循環。而太陽能板遮住陽光，使水庫的一半照不到陽光，造成水質變差，魚蝦難以生存，整個生態系統被破壞。而許多水庫不只是灌溉用的，更是作為飲用水源的所在，如此一來，魚電共生將成為水庫的浩劫。

利益共生 分贓一條龍

那麼請問，這是在保護生態，還是假綠能之名，徹底破壞台灣生態呢？最可怕的是，這些綠能公司都是從中央到地方「利益共生一條龍」，有政治勢力介入、保護，可以分食中央的綠能承攬案，也可以獨霸地方的綠能建設，誰也奈何不了他們。更何況，立法院是民進黨占多數，監察院是民進黨控制，與東廠無異，即使有人提案彈劾，也無法成案。日前台南爆發的光電弊案，涉案人不是行政院顧問，就是「綠友友」，綠能蟑螂橫行，令人咋舌。

這一群綠能肥貓霸占了所有能源利益。而所有的綠能都始於反核，因為反核就需要綠能；而綠能的取得不循正途，專搞農地種電、破壞海岸、危害水庫生態這一套。請問，反核綠能，是不是台灣生態的最大破壞者？是不是吸食百姓納稅錢的吸血鬼？吃乾抹淨的這一群肥貓，不只是債留子孫，連一塊乾淨的大地都不留給後代。以前環境保護團體最喜歡講的一句話是：「為後代子孫留一塊淨土」。現在，在民進黨政府的折騰之下，連一塊淨土都沒有了。

反核，原來不是愛台灣生態，而是為了貪腐，為了利益。真正愛護台灣，想為後代子孫留一塊淨土的人啊，還能不趕快覺醒嗎？可恥的監察院、立法院，還在睡覺，不好好徹查其間的貪腐嗎？