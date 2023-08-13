俄烏戰爭打了1年半，我私下常向軍方朋友請益，若把這場戰爭的心得套用在台海軍事情勢上，中共的戰略思考為避免戰爭、遏止戰爭、打贏戰爭，現在美、日等國逼著中共放棄「避免戰爭」，進入「遏止戰爭」階段，有些慫恿台灣的國家，是不是希望中共邁入「打贏戰爭」的階段？

前日本首相麻生太郎日前在台演說，主張台灣須向中共表達不惜動武的意志，嚇阻才能避免台海戰爭，這話很刺耳。麻生的理論是建立在戰爭已無法避免，所以必須強化戰力、勇於作戰，再做溝通告訴對方，我有能力也把你打個落花流水。但現在如何能判斷兩岸戰爭已無法避免？

美國花了好長時間促使俄羅斯打烏克蘭，也用同樣的時間在境外訓練烏克蘭軍隊，讓他們誤以為有信心可以對抗俄羅斯，卻沒分析戰事在烏克蘭境內開打，沒有勝利，只有毀滅。

麻生鼓舞台灣發展戰力、灌輸人民勇於作戰，卻把戰略溝通或說是政治談判放到最後，本末倒置；不過麻生也說日本是希望兩岸和平對話，和平解決歧異，聽起來卻像外交語言。

其實，建軍備戰是國軍每天都在做的事，但前提並不是追求作戰，無窮無盡的建立戰力，表達勇於作戰來解決歧異；反而應是國軍所堅持的「不挑釁，不懼戰」才是正途。

而麻生說的話，尤其以「最關鍵是要讓對手充分了解，台灣有不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」這種說法最為可議，這並不能遏止戰爭發生。美國跟歐盟也曾不斷表達明確意志，俄羅斯依然攻打烏克蘭；當年伊拉克不斷展現軍力表達作戰意志，美國仍然攻打伊拉克，有些話在敵我實力懸殊的狀況下並不適用。

以俄烏戰爭而言，俄羅斯戰略目標應是打下烏克蘭部分領土，若打不下來，也要毀掉烏克蘭，讓其無法在50年內再跟俄羅斯作對。現在看來，俄羅斯慢慢打，應該是要烏克蘭再也爬不起來，順便也牽制美國，拖住歐盟。

美國的策略是要拖垮俄羅斯，順便修理一下歐盟不聽話的國家，讓歐盟無法與美國對抗；至於中共，很可能與美國一樣，都不希望戰爭結束。中美各有盤算。

從俄烏戰爭反思台灣，只要台海問題存在，對美、日便有好處，不希望見到兩岸解決這個歧異。麻生的說法是要台灣跟中共說，「你來打啊，我不怕你，打啊」；真若打起來，美、日又會說，「我們可沒叫你打，是要你們好好談談。」俄烏戰爭便是活生生的例子，兩岸切莫步上後塵。

日本侵略過中國，有七七事變、八年抗戰，日本又占領過台灣，軍人對日本不會有好感的。

（作者為資深媒體人）