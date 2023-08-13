卡努颱風侵台雖未造成風災，但超大豪雨卻重創南投山區的仁愛鄉。8月4日仁愛鄉單日降雨量創下史上最高紀錄。然而，過去被包裝成「暖男」的行政院長陳建仁，卻在另一位也裝扮成「暖男」的高雄市長陳其邁面前，暗諷南投縣長許淑華未能超前部署，才讓仁愛鄉因雨成災。大小兩位暖男彼此送暖的交匯，卻是拿南投災區當薪柴，如此為政不見仁心，自也善於推諉卸責。

8月3日中央氣象局發布氣象警示，卡努颱風雖已略掠過台北的北部和東北部，不過預估從晚上到翌日清晨起，中南部山區將會有連續幾天的大豪雨，但中央災害應變中心卻在8月4日中午12點30分就解散了。顯然，中央災害應變中心那麼急著解散，是因當日上午已解除了陸上颱風警報，至於中南部山區可能發生致災性的豪大雨，就沒想到或有中央協助「應變」的需要。

相較之下，南投仁愛鄉公所在8月3日晚上9點二級開設災害應變中心，應是考量下午水保署的示警。但當日水保署南投分署長還與鄉長共進晚餐，顯見當時連中央官員也沒料到會發生致災性大豪雨。不過，鄉公所二級應變中心開設後，已通知潛勢區域9個村進行預防性疏散。因此，陳建仁事後暗指南投縣沒有超前部署，除了說明他只急著「超前推諉卸責」，也不了解山區在短時間降下超豪大雨具有超高致災的可能性。

8月4日早上6時，仁愛鄉公所宣布停班停課，南投縣政府的應變中心也在8時起提升為二級開設並投入救援。從這時起到中午，中央災害應變中心應有中央氣象局觀測雨勢和雨量報來的資料，但為何還會在中午12點30分就宣布解散了呢？2009年莫拉克颱風造成的八八水災慘劇殷鑑不遠，中央這次「超前解散」難道就毫無責任？

許淑華表示，她在8月5日為了救災需要，才向行政院副院長鄭文燦提出直升機和兵力的請求。這些現象凸顯了中央在此次颱風災害的應變上猶如像是讓地方政府來求的「大老爺」，也因此，內政部長林右昌才又指責南投縣政府對於救災現場情況「一問三不知」。

事實上，山區較為嚴重的天然災害發生時，要靠鄉公所及縣政府的人物和物力來搞清楚狀況，這幾乎是不可能的要求，所以才需要中央政府來協助應變。何況，以「前瞻預算」中的水環境相關預算來看，常因大豪雨造成土石流災害的南投縣，卻僅獲補助8.89億元，遠低於高雄市和台南市的79.64億和72.09億。

民進黨以特別預算補助地方政府，看「顏色」補助本已見怪不怪，不難理解是為了選舉固樁；然而，在救災時也看顏色而給「臉色」，這就未免太僚氣了。

（作者為民主文教基金會董事長）