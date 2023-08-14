成都世大運閉幕，中華台北隊獲10金、總獎牌46面，以排名第8的優異成績寫下2017年台北世大運主場以外的最佳紀錄，表現令人激賞。中國隊則以103金的驚人紀錄橫掃群雄。不過大陸有主場優勢，這結果並不太令人意料之外。

上屆拿坡里世大運榜首的日本，本屆以21金獲第二，表現穩定。上屆第二的俄羅斯因入侵烏克蘭受制裁，本屆無緣參加。上屆第五的韓國則以17金晉升為第三，符合預期。唯一令人震驚的是上屆第四的美國隊，當時以21金只輸給排名第三的中國隊1面金牌，這屆居然只在游泳項目獲得1金，排行落到第24，連陷入戰火的烏克蘭都不如。

美國隊是怎麼了？

合理解釋，得獎大戶的各國以高額獎金激勵，選手因而表現出色；美國體育的經濟激勵主要表現在職業運動上，選手們更重視美式足球、籃球、棒球或高爾夫，競爭激烈，高手輩出，業餘運動較為自主或者說放生，再加上運氣欠佳，以致成績不如預期。

然而，一般認知中體育是國家實力的綜合表現，正如蔡總統今年5月在全國大專運動會致詞指出的「體育是國力不可或缺的軟實力」；美國隊上屆成績還不錯，疫情之後落差卻如此之大。從美、中競爭角度，將讓人質疑美國軟實力是否衰退。

體育競賽是大國競爭的「面子之爭」

無論是否同意「體育是國力的表徵」，在國家競爭時，運動競賽的獎牌或勝負通常代表國家的面子。贏者國民歡天喜地、氣勢昂揚；輸者垂頭喪氣、如喪考妣。這在全球觀眾最多的「世界盃足球賽」尤其如此，甚至還因此引發足球戰爭。1969年，爭取1970年世界盃入圍的北美賽事，因為球迷鬧場與一球之差的比賽結果，點燃了薩爾瓦多與宏都拉斯之間的4日戰爭。另一個全球都重視的競賽是夏季奧運，同樣也關係到大國面子。

2021年舉辦的東京奧運，以金牌優先計算的獎牌排行榜上，中國隊一直領先美國隊。此時美、中激烈競爭已經開始，面子難看，美國媒體於是改以總獎牌數排序，報導為美國隊領先。這違反慣例，社交媒體上受到廣泛批評，包括美國體育迷，澳洲新聞網甚至指責美國在獎牌榜上「造假」。《紐約時報》因而同時以兩種方式製表，圖表編輯凱茨（Josh Katz）還解釋「計算獎牌的方式有很多種」。幸而比賽最後幾天美國隊急起直追，連獲多面金牌，最後以39面超越中國隊的38面，榮登獎牌排行榜冠軍，化解了這場尷尬。

這次世大運《紐約時報》沒什麼報導，這或許與《紐時》運動部門已在7月10日裁撤，記者轉任其他部門有關。不過其他媒體報導的也很少。或許是認為這種大學生參加的業餘比賽不必認真，加上美國隊成績不好，乾脆不提。然而這種缺乏檢討的態度並不可取；要知道2024年巴黎奧運距今已不到1年。

雖然不必將世大運視為奧運的前哨戰，但兩者仍有關聯。2019年世大運美國以21金小輸中國隊的22金，2021年東京奧運，美國則以39金贏了中國的38金。高手拚搏差距在伯仲之間。這次世大運美國隊成績那麼難看，如果不能檢討改善，投入更多資源，明年奧運要贏中國隊恐怕需要奇蹟。如果只差幾面還無所謂，如果差距太大，即便不像本屆世大運的103金對1金那麼離譜，美國的「面子」要擺在哪裡？

大國競爭的「面子」其實是外部影響力的象徵。裡子即便差一點，只要面子夠，外部影響力就在。運動競賽計算排名所以重視金牌數，是因為頒獎時演奏的是金牌得主的國歌，升的是金牌得主的國旗。銀牌即便只是以些微差距落敗，也只能飲恨仰望。本屆世大運如果有人能全程、分身觀賞所有競賽，那他（她）將聽到103次「義勇軍進行曲」，只聽到1次「星條旗歌」，這是打臉美國的「面子」。明年巴黎奧運賽場如果也是類似情境，恐將影響美、中競爭。

美國「競爭」戰略的盲點

從拜登政府拋出「聯合盟友」抗中的競爭策略，美、中競爭格局就變成交朋友的競爭；誰交的朋友多，誰就能調動更多資源，誰就占優勢。例如美國整合日、韓、荷蘭的科技制裁，就斬斷中國高端晶片的自產之路。

美、中外交行動也隨著形勢變化不斷調整：美國鞏固第一島鏈，中國就運作中東，中國一有斬獲，美國即立刻回防，例如國務卿布林肯近月即多次訪問南太平洋島國。白宮也不惜採取「元首外交」，以最高等級的「國是訪問」邀請韓國總統尹錫悅、印度總理莫迪訪美，成功改變兩國原本「中立」立場轉為親美。

不過，雖然白宮相當努力，爭取聯盟的成績也不錯，但要「遏制中國」還需要更多努力。目前表態站隊美國的約50多個國家，而同樣有40多個國家表示有意加入中、俄在內的「金磚國家」組織。這被某些觀察者視為「反美派」的集結。美國的朋友多屬發達國家，中、俄則多為新興國家。以經濟總量來看美國佔優勢，但以人口數或市場潛力來說，則未必盡然。

然而，無論親美、親中或保持中立，所有國家在決定立場時，都將採取自己國家利益優先的現實主義考量，並隨著形勢轉變而適時調整，端看哪一方能展現更高的領導力。講白一點，就是判斷誰將贏得這場競爭。正如拜登總統發表國情咨文時脫口而出的「絕對不要賭美國會輸」，或中國駐韓大使聲稱「賭中國輸的人之後一定會後悔」。各國選邊的考量，除了安全、利益與傳統友誼之外，更多的是賭誰會贏。

無論哪一方，只要明確顯示將贏得競爭，就會有愈來愈多的國家靠攏，甚至選錯邊者改變立場，這是國際政治的現實。只要影響生存，無論企業競爭或生物競爭，都是同樣嚴酷無情。目前中立國家居多，表示多數國家認為贏面各半，還在僵持。

這是為何明年奧運，如果重演金牌數被輾壓的場面，對美國傷害可能超出預期的原因。「體育是國力不可或缺的軟實力」論點仍有說服力，即便操作全球話語權來維持面子，也容易被賽場不斷傳出的中國國歌打臉。只要出現質疑美國國力已衰的聲音，就將引出美國可能輸掉這場競爭的預期。

本屆世大運成績為何如此難看？需要美國體育界相關機構檢討改進，外人難以置喙。能否在一年後的巴黎奧運浴火重生，維持既有榮耀，目前也難預判。不過，從宏觀面觀察美國對中國的競爭，會發現表面上攻勢凌厲，步步緊逼，實際上卻存在盲點。

美國花太多注意力與資源在遏制中國的行動上，但在國家治理，也就是提升本國國力的努力上相對缺乏。然而大國競爭如同賽車，雖然要技巧的阻擋對方超車，但關鍵還是要將自己速度發揮出來。

白宮理解這道理；拜登總統不久前到緬因州訪問時指出，美國基礎建設明顯落後中國，美國全球排名14，中國排名第2，如此美國如何能引領世界？投入1.2兆美元的基礎建設費用、527億美元的半導體製造商直接補貼、補貼電動車、太陽能、綠氫能源等在美國生產的美國企業，都是要增強美國實力。

然而執行時卻發現結構性問題。一個明顯的例子，就是台積電亞利桑那廠的建造。拜登總統在移機典禮上脫口而出的「工會回來了」，當時只是讓台積電創辦人張忠謀感到刺耳，現在卻成為台積電建廠的噩夢。工會以「引入外國廉價勞工」為由阻止台積電從台灣調工人來美國建廠，董事長劉德音已明確表示需要美方協助，「台積電目前還想不出解決辦法」。

從廣義來說，美國本屆世大運成績難看也是治理問題，意味著體育活動尚未恢復正常。其他還有貧窮、槍枝、零元購、濫用藥物…等問題。美國將注意力集中在「做中國不高興的事」、「講中國不高興的話」，有沒有效果還要觀察，但如果本身治理問題沒有解決，即便贏得競爭，也無法維持霸權。因為還會有其他的「第二名」崛起挑戰美國，或者歐盟、或者印度，也可能是經濟再度興起的日本。美國對世大運的挫敗毫不在意，是個警訊。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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