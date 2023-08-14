剛剛過去的8月上旬持續爆發無比驚悚的壞消息，不只是中國、香港、還有日本、美國，都被難以置信的壞消息籠罩，悲觀氣氛迅速擴散。

在美國，全球最大的共享辦公室龍頭WeWork向美國證監會提交報告，警示「如果無法改善現金流和營運的獲利能力，可能必須考慮所有策略選項」，而WeWork的策略選項其實不多，該公司坦言「持續營運能力存在極大疑問（substantial doubt）」，明眼人一看就知道，這家公司聲請破產已經是大概率的事件了。

WeWork是全世界最大的辦公室二房東，更是未上市前企業估值最高的獨角獸，巔峰時期一度享有600億美元市值、超過新台幣1.8兆元。日本軟體銀行集團的創辦人孫正義養大這隻獨角獸，2017年至今累計投入超過100億美元的資金，2019年還以470億美元的估值再度增資，如今全數燒成灰燼，WeWork上周股價跌剩下每股0.2美元，總市值剩下3億多美元。更糟的是WeWork如果破產，其所持有超過400萬平方公尺的辦公室將帶給商用辦公室市場多大的殺傷力，還是未知數。

中國與香港的房地產災難訊息也是傾巢而出，碧桂園兩筆金額僅有2,250萬美元的公司債利息無法支付，即將正式違約，公司發布訊息，預期自結的財務報告截至2023年6月的半年度，淨虧損介於人民幣450億至550億元之間。恒大地產在8月10日晚間也連發多份報告，表示2022年度的淨虧損達人民幣527.20億元，而且公司總負債1兆8,338.19億元，總資產1兆4,685.57億元，已經資不抵債。

此前，孫正義掌控的軟銀集團也發布了令人難以置信的鉅額虧損，今年第一季虧損3.16兆日圓，第二季虧損2.9兆日圓，短短半年就賠超過6兆日圓，幾十年累計的獲利幾乎歸零。即使日圓貶值換算成美元或新台幣的虧損會降低，軟銀集團半年賠掉新台幣1.4兆元的燒錢規模，也跟恒大、碧桂園同創了上市公司的歷史紀錄。

規模巨大的恐龍企業拖到8月初才陸續發布壞消息，而且都是令人驚恐的數字，當然使得市場充滿悲觀的氣氛，如果往前追溯看到三、四個月前，美國從矽谷銀行引爆的一連串中型銀行倒閉事件，還有四處出現的泡沫破滅警訊，似乎就已預告一場金融風暴即將呼嘯而來。

然而，股票市場對於這些破天荒虧損數字的反應，卻異常平靜。賠光數十年獲利的軟銀集團，在過去三個月反而逆勢上漲了3成，美國股市的商用不動產相關股價與債券價格固然受壓，但是大盤不論是道瓊或是NASDAQ都無異狀，而北京政府持續整頓恒大、碧桂園、萬達等房地產企業，香港恆生指數在一萬九至兩萬點之間波動，上海與深圳股市也沒有驚恐殺盤的痕跡。

一個合理的解釋是，這些巨大的虧損訊息，早就獲得各國政府與央行的掌控，以相對隱晦、非傳統的方式，及時緩解了重大利空的衝擊。

我們以美國聯準會（Fed）看似強悍的暴力升息、量化緊縮政策來說，Fed的資產負債表固然如公告所稱持續縮減，但真正縮減的是財政部帳戶餘額與債券附買回操作餘額，商業銀行體系的流動性與存款準備金的規模反而上升，Fed以細緻的方式調控美國自己、乃至全球貨幣的流動性，並且成功引導了華爾街對通膨的市場預期。

中國房地產巨頭的債務危機，當然是危及政權安危與社會安定的巨大火藥庫，我們看到中國人民銀行前任行長易綱、以及甫接任的潘功勝，都將金融穩定、支持民企、穩房市、保交樓當成首要政策目標，這些房地產巨頭當然不可能再呼風喚雨了，但是運用行政力量確保一定的交易秩序，避免西方式賤賣爛尾樓造成連鎖性風險，卻是軍令如山的共產黨政府組織強項。

如今全球經貿的主旋律就是「整理」，三年新冠疫情造成的亂局，需要時間來梳理、沉澱，美國擠掉胡亂炒作新創公司股票與加密貨幣的泡沫，也冷卻連漲多年的房地產。中國積極處理過去30年累積的貪腐、炒作、互聯網壟斷等弊病，外人看到的是各種強悍的政治清算，內部卻是維持中國經濟與社會長期安定所必要付出的代價，而光以處理房地產巨頭的債務危機來看，北京政府化解危機的手腕確實比外界了解的高明許多。

眼前的路途當然不是平坦的康莊大道，全球去庫存之後，新的需求並沒有回升也是事實，不過如果各國政府都戒慎恐懼，對於經濟重大的地雷都能事先防範因應，我們倒也無須天天擔憂海嘯與崩盤，不論是企業或是個人投資，踩穩眼前的腳步，眼看三尺之外的地雷，並且審慎做好中長期的布局，謹慎、卻毋須悲觀，可能是8月上旬連續重大利空給我們最佳的啟發。