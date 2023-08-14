擔心2024年台灣的大選結果，將會對緊張的美中關係投下變量，導致外界更想瞭解台灣的選情。從目前的民調來看，代表民進黨的賴清德，雖然支持度穩定領先，但從接受提名以來，民調始終沒有明顯上升，反映出民進黨除了固定支持者之外，執政表現很難爭取新的認同。而代表國民黨參選的侯友宜，原本在民眾期待政黨輪替的氣氛下情勢大好，但卻因為黨內不團結，加上前台北市長柯文哲以超越藍綠為主張，吸引了中間選民認同，導致台灣以兩黨競爭為主的大選，相隔20多年後，再次出現三強鼎立的局面。

在接下來的選戰當中，民進黨因為執政表現乏善可陳，預料將會以台美關係和國際能見度提升作為爭取選票的論述重點，同時賴清德也會試圖向北京表達善意，例如，邀請習近平總書記共進晚餐，或強調兩岸可以做好朋友，來化解台灣民眾對於民進黨無法跟北京溝通的印象。不過，即便如此，賴清德想開拓新票源的可能性仍然不高，因此，民進黨的選戰策略，將會著重於阻止在野陣營合作的可能。只要在野勢力不能集結，民進黨就有機會複製2000年陳水扁當選的模式。而國民黨的侯友宜，目前民調落居第三，當務之急是凝聚國民黨內的團結，以台灣目前的選民結構來說，國民黨的支持者應該在3成左右，可是侯友宜的民調卻只有2成，因此，侯友宜必須善用國民黨在台灣14個鄉鎮市的執政優勢，利用基層的組織戰力，凝聚國民黨的支持度，以基本盤爭取進入領先群，進而取得在野整合的談判條件。

相較之下，民眾黨主席柯文哲的民調目前雖然暫居第二位，但柯文哲的支持群眾主要來自於對國民黨失望和年輕選民，但這兩個群體的特性，就是沒有強烈的黏著性。一方面，國民黨的選民可能隨黨內氣氛變化而回歸，另一方面，年輕世代往往勇於表達意見，但不見得會投票，因此，目前缺乏基層組織力量的民眾黨，接下來將會持續運用非典型的選戰策略，以網絡空戰為主來拉抬氣勢，確保民調數字真的能轉換成選票。至於傳聞中可能參選的鴻海集團創辦人郭台銘，雖然參選的機會不小，但郭台銘要獲得選民青睞，成為黑馬的機會並不大，尤其是當國民黨逐步整合之後，郭台銘的參選，可能對柯文哲的衝擊會大於對國民黨的影響。

民意如流水，根據過去台灣選舉的經驗，在選戰進入最後兩個月關鍵期前，支持度的起伏，都只是反映當下的競選策略是否有明顯犯錯。現階段處於整軍時期，競選陣營的目標，重點應會放在調整步伐，並找到能凸顯候選人特質的模式。候選人能不能整合所有支持的力量，而台灣民眾又能不能理性思考手中選票對未來的影響，答案很快就會揭曉！

（作者為美國山姆休斯頓州立大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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