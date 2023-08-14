近期大陸宣佈恢復公民出境旅遊，但這次開放未能包括台灣，引發台灣旅行業者對蔡政府的強烈不滿，大家認為在蔡政府政治意識形態作祟之下，造成兩岸無法友好互動，更讓兩岸陷入僵持不下的困局當中，結果卻是在懲罰旅遊業者，讓台灣旅行業情何以堪。

旅行業者在疫情時受創最為嚴重，本身一直期待兩岸旅遊開放，然而在蔡政府漫不經心之下，毫無進展可言。此外，「2023台北夏季旅展」本有邀請70多位大陸官員來台參與，卻被蔡政府以兩岸旅遊尚未開放為由，整批申請慘遭拒絕，這也讓大陸官方對於蔡政府之友好說帖打上大問號，兩岸政治氛圍不佳，自然也影響大陸開放陸客來台之意願。

可笑的是，政府在一邊高喊「抗中保台」的口號時，交通部長王國材則大聲疾呼，歡迎百萬大陸遊客蒞臨台灣遊玩，更希望今年來台旅客總數能突破600萬人次，大陸遊客就被視為來台旅遊之主力客源。對民進黨而言，抗中是工作，但民進黨卻不抗人民幣！這也確認了蔡政府就是將抗中保台作為騙取選票之工具，刻意加劇兩岸對立之局面，進而煽動狂熱支持者含淚投票支持民進黨。

但弱勢的旅遊業，總是沒法逃離蔡政府的魔掌，還記得2022年10月，台灣邊境即將開放，許多民眾都希望可以出國旅遊，台灣旅遊業迎來難得好時光。蔡政府卻突然宣佈導遊和領隊人員都必須參加「防疫培訓課程」才能帶團，否則將面臨巨額罰款。但培訓課程名額不足，宣佈時間臨時，導致許多導遊和領隊未能參加培訓課而無法帶團，個人經濟上的損失蔡政府卻是充耳不聞。

今日大陸政府不開放陸客來台，台灣眾多從事陸客團的業者就一天沒有收入，業者們不知道還能支撐多久。台灣明年初要迎來大選，蔡政府又開始狂打抗中保台的神主牌，兩岸旅遊前景又變得更加昏暗，旅遊業者感嘆，何時才能讓台灣旅行業迎來希望的曙光。（作者為民眾黨中央委員）

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