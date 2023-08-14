今年5月3日下午，一位名叫田山盛國的台灣人，在騎機車經過總統府西大門前時，停在路邊朝總統府投擲一隻運動鞋，因而被依《社會秩序維護法》論處。他的訴求是「抗議總統府執政不力，用人不當，盡收一些垃圾官員，已經生氣很久了」。日前判決出爐，法官認為有故意貶低總統府意圖，加上丟鞋看不出訴求，不屬於言論自由範圍，依社維法裁罰3000元。

根據丟鞋現場錄影，這位不滿蔡政府的44歲男子，坐在機車上丟出的鞋子只有5公尺距離，飛入總統府的柵欄。本以為此一符合許多民意的作法，不會被法院定罪；若能加上「洩漏國家機密」乙罪，才算合情合理。再說過去的「丟鞋事件」不勝枚舉，被形容最具「吸引力」的前總統馬英九，就曾被雞蛋和鞋子狠砸過好幾次，甚至還登上國際版面。但令人玩味的是，都未被法院判有罪。

2016年3月，剛當選總統的蔡英文在出席「網路業界未來發展」活動中，曾經大氣地指出，「年輕人不要怕跟政府機關打交道，不用太溫良恭儉讓，我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」 隨著對蔡政府施政不滿的聲浪不斷擴大，上述她所說的顯然都是假話、空話和屁話。

近年只要有蔡出現的公共場合，其周邊被警方封鎖管制的範圍，可以大到抗議群眾根本就看不到她的影子，要不然就是被驅離或被拖走。幾年前退伍軍人退休金被蔡政府剝奪後，參與遊行抗議的老兵排山倒海，警方在總統府四周極大的範圍，以鐵絲網和拒馬團團包圍。此景被人戲稱鐵絲網內是台灣「最大的監獄」。

預期小英下台前，各種示威抗議活動還有很多。建議當局可將總統府四周管控的範圍，能效法美國在台協會，將面積再加以擴大。若能像美國白宮一樣設置不會被舉牌驅離的「陳抗區」，甚至再畫一塊「丟鞋區」，則不僅可避免「引誘人民犯罪」，出現「處罰雙標」，也算是一樁德政。

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