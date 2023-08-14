侯友宜日昨南下高雄造勢，與鄉親博感情及號召藍軍整合歸隊。侯友宜民調原堪稱老大，但是為什麼，不過兩個月功夫，就掉到老三位置，這其中固然是有來自敵對陣營民進黨莫須有栽贓的原因，例如幼兒園餵藥事件，但是，侯自己平時對國家治理問題的政策，不夠大立大破，恐也是主因之一。

國民黨與民進黨的差別，就是國民黨常抱殘守缺，不敢引領群眾，只拿香跟拜；而民進黨在於不怕唾棄，敢針對國民黨的各種政策持相反意見，針對性地大破大立，與國民黨區隔開。

例如蔣介石及經國先生時國民黨主張統一，而當時的民進黨在野勢力則力主台獨，這完全相反的兩個概念；國民黨主張核能發電，民進黨則主張反核電；國民黨主張中國傳統文化，民進黨主張去中化改課綱。雖然，這些事後證明，民進黨的政策都產生了極端的偏差與錯誤，造成了社會經濟損失及民粹為害，因而付出不少代價，但是也徹底吸引許多不滿現狀青年人的注意力及選票，因此取得了政權。

今天侯友宜為什麼從領頭羊變成墊底，是他沒有辦法在政見上大立大破，在競選的戰略上，綁手綁腳，被對手逼到牆邊，沒有任何的迴旋施展拳腳空間。如果侯友宜要翻盤，估親自上線大立國民黨長久以來各種對台灣的貢獻，大破民進黨貪污腐化，讓台灣兵凶戰危。

國民黨對台灣不是沒有貢獻讓侯友宜無本說事，而是貢獻太多，就以琅琅上口的台積電護國神山，是哪一個黨哪一個人打下的基礎？又是哪一個黨哪一個人把台積電拱手推到美國？更不要之前講的土地改革、十大建設等等有利民生富國的政策工作推行，這都是材料，也許有人說這是老調重彈，但學而時習之，對年輕人，需要的不就是不時耳提面命？

民進黨喜歡把蔣介石扣上獨裁者的大帽子，試問當初如果不實施戒嚴，在風雨飄搖兵荒馬亂的50年代到70年代，到處充斥著共黨地下分子，不實施戒嚴，台灣人民能安然地度過70多年的所謂自由民主生活，不被中共赤化？為什麼國民黨不從這個方面破解民進黨的污衊？遇民進黨辱罵蔣介石、蔣經國，只會面面相覷，啞口無言？甚至切割？

諺語說得好，「吃果子拜樹頭」，但人是健忘的，日子一久，就會遺忘，因此侯友宜在參加群眾造勢時，應該場場提醒人民，樹頭在哪？國民黨愛台灣與他黨所謂愛台灣的區別在哪？不是只拾人牙慧拿香跟拜，是敢於打破對手許多政策主張謬論。

例如，同婚的法條，國民黨取得完全執政，我侯友宜敢交付公投，廢除這個最荒謬的法律！蔡英文廢除的特偵組，我侯友宜敢恢復！她的論文規定30年後才能公布，我上任立即解密這一不合理的保密規定！所有弊案敢重起調查，執政後毫不隱晦提出調查蔡英文的假學歷，敢恢復蔡英文伸進NCC髒手關掉的電視台。

侯友宜南下高雄造勢，博感情及號召藍軍整合歸隊，如能做到以上大立大破，支持者才會回營、不滿蔡英文們執政的大部分選民才樂於投你侯友宜一票，博出感情，否則這些票就會流失到民眾黨柯文哲。

民調要超過柯再度進入老二，甚至回到第一位置， 並非不可能的艱巨任務，還有5個月時間，只要不幻想撈30%台獨基本教義派選票，敢大立國民黨，不讓民眾黨搶去原有的國民黨中心思想；大破民進黨，直指台獨不可取。口條不好沒關係，要頭腦清楚，現在是置之死地而後生的時候。

13日在台南侯友宜終於講出了「光電弊案到現在沒有水落石出，若換自己當總統，光電弊案要一件件把它查清楚，不會放這件事情算了」，這就是大破之一，侯友宜勇敢講吧！（作者為作家）

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