賴清德作為蔡英文總統特使代表前往巴拉圭訪問，從目前行程來看美國政府對其可以說是「冷遇」；而中國大陸也一如既往沒有給他好臉色，國台辦指稱賴清德是「麻煩製造者」，最終將台灣推向兵凶戰危險境。

華盛頓方面已經要求各單位尤其是行政部門低調處理賴清德此行，避免讓北京不愉快；北京方面則由國台辦、外交部相繼發表聲明，就賴清德訪美表達不滿，將他這個「務實的台獨工作者」釘死在「徹頭徹尾的麻煩製造者」上。大陸央媒中央廣播電視總台更在「海峽時評」文章中將賴清德稱為徹頭徹尾的台獨工作者，稱其所作所為是罔顧台灣前途命運、漠視民眾安全福祉。

上一個同時不被中方和美方信任的民進黨政治人物是誰？恐怕不難想到的就是第二個任期的陳水扁。而阿扁下場怎麼樣？想當年痛打落水狗，媒體形容阿扁已自知凶多吉少，仍垂死掙紮，走在窮途末路上。賴清德作為一個還在爭取勝選的總統候選人，目前這種中美兩強都不看好的局面相當尷尬。

美國人因賴清德「獨派」深綠底色太濃，生怕其不受控制不聽話，毀了自己一手的「台灣牌」；北京則更是對賴清德深入骨髓的台獨根骨摸得透徹，無論賴如何包裝粉飾自己「愛和平」，中共一律不買帳、不理睬。對於賴清德得意於玩弄文字遊戲，就像「海峽時評」中點出賴行前企圖自我洗白並摘掉「台獨金孫」標籤的種種作為，不過是為了打消因其台獨立場而產生的「疑賴」顧慮。

「抗中保台」調整成「和平保台」，或許還能在台灣騙騙選票，而當前複雜詭譎的中美博弈局勢絕不是一兩句話就能打消疑慮的。美中都不相信的人，或許就是當下賴清德根本甩不開的人設。

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