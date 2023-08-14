馬英九基金會邀請大陸5所大學共37名師生來台訪問，陸生交流團成員包括大陸退役桌球名將丁寧（中），陸生交流團離台時，有粉絲到機場送機，丁寧也親切幫粉絲簽名並合影。（陳麒全攝）

陸生訪台的消息，在六月初開始出現於各大台灣媒體。其中聚焦在陸委會的作法，一開始有關單位當然以表歡迎，後來又表明專案申請須符合主旨，接著輿論矛頭又指向陸生訪台費用高，堪稱「高級旅遊團」，再到後來陸委會則表示無法回答准不准許入台，因其不是主管機關。一系列的新聞報導下來，讓人看得有如霧裡看花，雲裡霧裡不知所以。曾經以為這樣的參訪安排還要一年半載才有可能成行，畢竟牽涉到公部門的行政程序，許多事情無法馬上有結果。直到七月許多交流場次確認後，才意識到陸生團赴台在即。

7月15日陸生抵台，所有的準備似乎都還未來得及就緒。反之，回顧四月隨馬前總統赴陸祭祖，陸方所有的安排都是縝密且高效的，都不禁讓人覺得應邀前來訪台的暑期回訪團，在台灣也能感受到盡善盡美的服務品質。台大作為參訪院校之一，社團成員大約是來訪的一周前，老師才告知成員們，學生交流茶會的具體時間地點，並於週六的讀書會時間討論接待的形式。無論如何，這樣的交流都是讓人引首期盼的，大家在面對即將到來的訪團接待更是難掩雀躍之情。

陸生團的行程終於開始緊鑼密鼓的進行。於7月17日上午該團拜訪了長風基金會，聆聽江宜樺董事長談台灣民主發展的回顧與前瞻，而江董事長擅長的學術領域是政治思想，因此能夠和大家談的不外乎就是美中台關係或者是兩岸關係。台灣所用的民主制度，眾人所熟知的五權憲法、政黨輪替等，都可以更好的讓陸生了解，台灣的社會脈絡有其沿革和治理之道。看似無序和例行的政治杯葛，其實也是台灣政治的循環機制，縱而使得整體社會氛圍是活躍且獨具創意的。

「乒乓外交」一詞在美中近代史上扮演重要的角色。象徵著在冷戰時期的敏感環境下，東西方世界一直僵持的意識形態開始「破冰」。這次的訪團的隨行成員，有一位奧運金牌選手，她的名字叫丁寧。當我看到政治大學乒乓球隊同學與她互動時，內心是十分感動的，因為原來我們也可以放下心中彼此的成見，做一些軟性交流。在蔡政府執政的兩個任期中，因美為抗衡中國大陸而逐漸有所親台，台灣也在這樣的國際趨勢下，減少與陸互動，無論是向美持續增購軍備項目，抑或是到美設晶片廠，這些都無形中刻意避開與中國大陸的直接交流，更像押寶式的選擇避險把重要的晶片製程，部分轉移到美國。現在的世代不同以往那般劍拔弩張一觸即發，但若兩岸能夠像1971年美中的「乒乓外交」那般，給彼此一個機會有來有往，這或許是一個好的重開機。

馬英九前總統曾於任內對兩岸關係提出「互不承認」、「互不否認」，即在憲法的定位下，兩岸皆不承認對方主權，雙方是一種特殊關係，彼此互不承認主權，且互不否認政權。其實兩岸事務跟所有的事情一樣都是做中學學中做，不斷溝通調整。兩岸在這麼多年的分治下，確實有了這麼一點點的不同，但相互尊重是基本。當兩邊都有了這些善意的表態，實際作法就要搭配好，其中包括接納不同立場的想法，不能有單方面的決斷，而是共謀找出雙方都可以接受的方式。最後便是有來有往，在互動之下能夠讓人產生期盼，希望有一天雙方老百姓都可以自如的往返兩岸。至於現階段是什麼樣的關係，時間最後會給出答案。

一切的交流都是短暫且讓人意猶未盡的。在台大交流的短短十分鐘，讓我碰到了從湖南大學來台交換過的校友，也碰到爽朗積極主動的湖大同學。只要雙方彼此還有互動，即使只有一面之緣交談時間不長，但俗話說得好，見面三分情感情只有常保持聯絡才會親，希望友誼能夠長存於彼此心中。（作者為國立政治大學亞太研究英語碩士學位學程、大九學堂第一期學員）

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