有次我在教會主日崇拜分享信息，談到人終究必歸於死亡，我說 :「條條道路通死亡，這是大家共同的歸宿，今天全屋子的人，沒有一個人跑得掉。

我們大家都在死亡的道路上排隊，即使是一分鐘前剛剛生下來的嬰兒，也立刻到死亡的路上排隊。我們年長的人排在前面一點，年輕的排在後面，但有時也有例外，因為常有人會插隊。」

人生自古誰無死

大家聽了哈哈大笑，但是我想散會後，有些人一定會思考死亡的問題。想到人免不了一死，會覺得前途一片黑暗，人生十分虛空。但是有時想到死亡，對人生也會產生一些積極的作用，甚至改變一個人的價值觀。

一毛不拔的小氣鬼，可能會變成滿懷愛心的慈善家；陰險作惡的人，可能會變得溫柔善良，因為死亡讓他想通了很多事。

有個慈善家向一位財主募款，希望財主做點善事，也好為子孫積點德。但是財主就是不肯捐，磨了半天，終於捐了一元硬幣。慈善家拿了這一塊錢，走出財主家的大門，坐在對面的一棵大樹下休息，並把募得的一塊錢丟在地上，但是眼睛仍然盯著這一塊錢。有小朋友經過，想撿走這枚硬幣，但看到慈善家盯著，就不敢撿。後來慈善家把眼睛閉起來，休息一下，小朋友馬上就把錢撿走了。

財主在家裡看到這一幕，就出來跟慈善家理論：「如果你嫌一塊錢太少，可以還給我，為什麼要丟在地上，被小孩子撿走？」慈善家說：「剛才這一幕是故意要讓你看的，我要讓你知道，錢這個東西，當你眼睛睜開的時候，是你的；當你眼睛一閉的時候，就是別人的了。我還要告訴你另一個道理，那就是，有一天，你的眼睛一定會永遠閉起來的。」

生死不帶一物

這個小故事，清楚又生動的描述了財富、名譽、地位、榮華富貴等等，等你眼睛一閉，就全沒了。既然生不帶來，死不帶去，為什麼不讓窮困無助的人能分享一點你的錢財呢？

有位朋友得了癌症，餘日只有幾個月，他將家裡的東西整理出來，分別送給朋友，並寫信向朋友道別。收到信和禮物的人，不免都有些感傷，一方面傷感朋友即將離去，另一方面也觸及自身終將歸向死亡的無奈，不少人因此改變了自己的價值觀。

有位長官，官拜次長，非常有才華，能言善道，文采又好，十分好強，大家欣賞他的才華，但又有些討厭他的為人。後來他得了癌症，醫生說痊癒的機會僅有5%，這下子整個人都軟了。後經人介紹去日本就醫，用一種特有的結紮法，使癌症細胞壞死，終於恢復健康。我有機會和他聊天，他說：「這次病痛使我徹底改變了以往爭強好勝的性格，現在就算天大的事，都不會放在心上了，因為那一切都是假的、空的、沒用的。」

不帶罪惡入死亡

美國有位選舉大師，曾幫好幾位總統候選人操盤，不可一世。 後來得了不治之症，隨著死亡逐步逼近，他徹底醒悟。他寫信給每一個在選舉中被他抹黑、陷害的人，向他們認罪，請求原諒，因為他不希望帶著這些罪惡到另一個世界去。

人如果經常想到死亡，會變得很消極，但若想到死亡是人必經的路，有時也會讓自己看透人生，而有更高尚的價值觀。

很多富有的人從來不捐款，不獻愛心，原因之一，是他忘記了自己有一天會死。有天他眼睛會閉起來，閉上後就再也不會睜開了！那麼，留那麼多錢做什麼？想到這裡，很多有錢人，就慷慨多了。久之，成了大慈善家，被成群的人感恩，因而活在愛的喜樂中。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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