今年3月，台灣觀光旅遊聯盟總會會長洪奇昌、創會理事長吳敏（鳥來嬤）拜會謝國樑市長，提議在基隆舉辦「超跑嘉年華」，獲得基隆市府全力協助，活動即將在8月19、20日進行，已在基隆引起話題。

基隆市民好奇「超跑嘉年華」，一方面是有新鮮感，一方面也有疑惑基隆的路較小，是否適合「賽車」。其實這次超跑嘉年華，舉辦的是門檻較低的「直線加速賽」，封住中正路南下車道長度約500公尺，並以義一路作為替代道路，以過去假日的經驗，應還能容納車流。

而若此次活動順利，展望未來，基隆也能效法新加坡、澳門、摩納哥等城市，以基隆的山、海美景結合超跑運動賽車，爭取如Formula E（電動方程式）這類結合環保與比賽平衡的賽事，成為基隆的亮點之一。

只是，這樣一個發展基隆觀光的活動，卻被民進黨描述成「謝公子的超跑情人夢」，真的太讓人遺憾。眾所周知，洪奇昌是民進黨創黨元老，曾代表民進黨擔任過多屆立委以及扁政府時期的海基會董事長；謝國樑發展基隆不分藍綠，對洪奇昌的提議全力支持，民進黨卻連自己創黨元老的活動都要政治操作，豈是基隆人之福？

基隆的好，應讓世界都知道。要如何定位基隆的觀光路線，需要一些實驗精神。不論是支持或反對，8月19、20日，都不妨來親自體驗超跑嘉年華，一起見證基隆的改變！

（作者為國民黨前文傳會副主委、基隆市府機要秘書）

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