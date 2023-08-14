行政院主計總處8月10日公布6月「工業及服務業薪資統計結果」，顯示本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工），月經常性薪資平均為48032元，網民見此統計結果相當傻眼，狂道歉「是我拉低平均」，更有表示不足之數，請政府拿錢來補！

TVBS記者陳文越在今年1月2日，就以「慘！全台68%勞工領不到平均薪資」之斗大標題，報導受僱員工全年總薪資為50.6萬元，換算每月收入約4.2萬元，而受雇員工2021年未達平均薪資之比率，卻高達68.31%，換言之，有過半數，約555萬名之受僱員工，年收入未達平均總薪資！上述報導更進一步指出，受僱員工總薪資最高的10%與最低10%之薪資差距，也擴大為4.09倍。

＃推動所得稅制優化方案，圖利富人，擴大貧富差距

在當前物價高漲的年代，過半數受僱員工年收入未達平均總薪資，以及受僱員工總薪資最高的10%與最低10%之薪資差距日益擴大的情事，賴清德實難辭其咎！

因為賴清德在行政院長任內所推動的所得稅制優化方案，更加惡化了台灣的貧富差距，讓窮人日益痛苦！中央研究院院士朱敬一在當時即曾嚴厲批判所得稅制優化方案的不當，認為越有錢的家庭，股利所得百分比越高，所得稅制優化方案在實施後，他們適用的所得稅率從40%陡降至26%，乃憤怒的表示：「這不是圖利富人，什麼才是圖利富人！」果不其然，立法院預算中心在民國110年度的中央政府總預算案整體評估報告中，就指出2018年元旦施行之所得稅制優化方案，在綜合所得稅扣除額之減免利益上，高所得者獲益反較大，中低所得者獲益恐有限！

筆者當時也曾在《聯合報》發表「美化利富稅改 喪失公義靈魂」，在《蘋果日報》發表「這不該是礦工之子的稅改」，在《台灣時報》發表「賴清德請鬼拿藥單的稅改」等文，加以評論規勸，但賴清德我行我素，執意圖利富人，他雖自許是貧窮的礦工之子，但在擁有憲法上最高行政機關之權力後，卻不為台灣歹命囝仔做好事，以致貧窮差距擴大之情事，正在禍害台灣中下層人民！

＃「公司法」修正未根除治理缺失，法人股東坐擁高薪，勞工陷入低薪困境

又賴清德在行政院長任內，曾針對《公司法》修正案，親自主持了行政立法政策協調會報，聲稱要對《公司法》做最大的翻修，但2018年8月公司法修正後，我國公司治理之缺失，並未根除，以致法人股東可隨意任免自然人董事代行權力，但並不擔負風險與責任，造成法人股東，大玩金融槓桿，兼併有土地與現金公司，在取得經營權後，捨棄對原公司員工承諾，利用不良獨董，給自己上億元年薪，卻讓多家公司股東領無股利！又持股偏低的公司當權派，可動用公司資源收購委託書，掌控董事席次，恣意修改章程，掠奪公司盈利，而陷勞工於低薪困境！但此不義的公司制度，在賴清德內閣當時的失政下，正持續敗壞到現在！

＃以「準公托」推卸公共化責任，坐視幼兒托育品質日益惡化，問題叢生

另賴清德在行政院長任內所力推的「準公共化幼兒園」政策，直接把私立幼兒園納入補助範圍內，也是一個罪孽深重的惡政！托育政策催生聯盟在今年5月11日記者會上就嚴厲批評，準公共化幼兒園其實是假公共，欺騙人民也犧牲教保人員及幼兒權益！托育政策催生聯盟表示，準公幼真面目，其實是營利登記的私幼，偽稱「準公共」，無法改變營利本質，他們主張應廢除準公幼，將預算用於改善公幼服務空間及人力編制，普設免抽籤的公幼及非營利幼兒園。

全國教保產業工會理事郭明旭，在托育政策催生聯盟上述記者會上也表示，行政院從2019年提供準公共化幼兒園，預算從37億提升至去年的107億元，但蔡英文、賴清德政府為了快速擴充準公共化幼兒園，審核機制及頻率相較非營利幼兒園減少許多，如非營利幼兒園每年都會有到園檢查、會計審查、年度績效考評等，但準公共化幼兒園僅有每5年1次的基礎評鑑，造成準公共化幼兒園問題叢生，包括超收學童、師生比不符、任用不合格教保人員、超收學費，還有低薪高報，甚至傳出虐童等事由，這實在是賴清德罪大惡極、亟該要負責的惡政！

其實，賴清德在其行政院長任內所為之惡政，又何止上述所說的三大，筆者歷年來在台灣時報發表的文章，如「賴清德要放任教育惡虎為害嗎？」、「賴內閣讓霸權者缺德沒良心」等，都在在顯示賴清德是一個無心、無德、無能的政客！（作者為政經法制學者）

（本文由台灣新故鄉智庫論壇授權刊載）

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