大陸醫院、藥企最近陷入一場反腐風暴，至今院長、書記被抓逾170人。藥企透露，院方不斷告知「少來走動」，風聲鶴唳直逼王岐山主導反腐最高潮時期的2013年。整體看，醫療腐敗不僅是「行業腐敗」，更是轉型社會制度治理的一環，亂世不用重典要改很難。

大陸醫療體系龐雜，非一般人能想像。大陸原屬城鄉二元制，城市一國，農村一國，各自綁定在土地上，離開戶籍地什麼都不是。換言之，湖南人到上海工作，哪天生病在上海就醫，就沒辦法「報銷」醫藥費。這現象直到2017年才漸漸打破。「醫改」的目的就是擴大保險覆蓋率，讓公衛資源有更多人享用。

醫改主體既是「醫保」，因此大陸不斷透過戶籍改革、融合城鄉，才讓城市職工、農村人口納入職工和居民保險兩大類。如今加商保、自助會方式，參加醫保人口已達95%以上。「全民健保」雖長路漫漫，但拼圖已一塊塊完整，只不過除「醫保」外，更頭痛的是醫院、藥品這兩大領域的改革更難。

大陸以前流傳「造原子彈不如賣茶葉蛋」、「拿手術刀不如拿剃頭刀」，社會主義講究「為人民服務」，科學家、醫生低薪是普遍現象，能溫飽就好。但市場化改革後，人心不足蛇吞象，政府雖減掉公醫的財政補貼，但一方面提高醫師待遇，一方面推「以藥補醫」，讓醫師透過處方藥及看診賺錢。但多年下來已形成「共犯」利益結構，想返樸歸真根本不可能。由是，自訂藥價、門診分類，醫材隨人喊價，醫院成了腐敗的溫床，「看病難，看病貴」至今仍困擾普羅大眾。。

京滬地區看個感冒要7、800人民幣（下同），約台幣3500元，主治醫師月薪雖有2萬多（約台幣9萬），熱門名醫可達10萬（約台幣44萬），但「灰色收入」還是主流，藥品回扣、醫材回扣、病患紅包等等，久而久之，走後門、給紅包成為常態，大陸常傳「醫病（醫師、病人）衝突」，體制扭曲是最大問題。

中紀委不斷透露貪腐細節，對糾正貪腐多少有用，但每周近10位院長、書記因貪曝光，可見集體性腐敗已病入膏肓。以前剛性的「以黨領政」不打折扣，如今「黨書記」跟著「院長」利益共生，醫院不出問題才怪。

《北京商報》以「54321」形容醫院「拿回扣」的模式，也就是說，利潤如果是200萬，院長可拿到5%、10萬回扣，相較中紀委披露某院長引進一台直線加速器1500萬，回扣竟拿到1600萬，這估計顯然太保守，但可見如今醫藥系統胃口有多大、貪腐有多惡劣。

中共前領導人胡錦濤在2012年曾說過，「嚴重的腐敗將亡黨亡國」。制度貪腐只能從制度根除，大陸醫療體系要徹底剷除病灶，可能更需一場「頂層設計」來進行制度革命才行。

（作者為資深媒體人）