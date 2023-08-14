新竹市長高虹安被檢察官以貪汙等罪起訴，說實話，這結果並不意外。但若要民眾完全沒有政治介入司法的感受，可能才真的叫人意外。去年底九合一選舉，民進黨黑金關係盤根錯節，88槍擊案利益糾葛、黑白同框界線不分，成敗選主因，讓民進黨總統參選人賴清德不得不下重手強推《選罷法》排黑金槍毒修法。但此舉成效很難立竿見影，不如設法讓其他在野黨一起黑，更能讓自己擺脫困境。

司法幾波對在野黨候選人的起訴動作，確實讓人產生諸多聯想。第一波在2022年底選前，包括參選宜蘭的縣長林姿妙、參選新竹市的高虹安，都因涉貪被檢調約談調查，甚至起訴。參選桃園的張善政，也被農委會指責委託計畫成果抄襲而進行求償；資策會也跟進對高虹安提告。第二波則是選舉前後的賄選與當選無效訴訟，包括苗栗縣長當選人鍾東錦，各地方的議員與民代等等，甚至包括台南市民進黨籍議長選舉。第三波是今年7月，包括國民黨籍的雲林議長、澎湖議長都因涉貪被起訴。此外，還有顏寬恆與黃國昌竊占國有地的案子。這些動作，明顯在民進黨形象黑化後才加速展開。

政治介入司法的懷疑，恐怕早已存在許多人心中，但這問號隨著更多案件的偵辦，只有越來越大。外行人或許看熱鬧，但選後檢察長的調動，連高檢署主任檢察官與檢改團體「劍青檢改」都提出質疑，尤其北檢檢察長的調動，更被質疑是因辦高虹安案不積極的秋後算帳。

無論如何，一波波的司法動作，在政治上的影響當然是顯著的。首先，與其「獨黑金」，不如「眾黑金」。越多非民進黨政治人物遭起訴，起了一定的烏賊戰的效果，讓民進黨的黑金形象多少獲得平衡。

其次，起訴高虹安對壓抑柯文哲與民眾黨的聲勢，會起一定作用。由於柯目前在多家總統大選民調中緊咬賴清德，「黑柯」必須更下重手。在大戰略上，讓藍白維持勢均力敵的態勢，會增加雙方棄保以及整合的難度，對綠營最為有利。從最近的輿論不難看出，綠營猛攻柯文哲，忽略侯友宜，用意明顯。從仇女論、南部人生活很慘、北流尾款未清、社宅漏水，到白色力量染黑，高虹安遭起訴後的落井下石等等，2020年綠營醜化韓國瑜的路術隱約再現。

其三，高虹安不斷在新竹「挖呀挖」，對民進黨仍是個隱憂，因此必須進行損害控管。摧毀高虹安的人設，削弱她的道德制高點是最好辦法。

最後是影響藍白合作。高虹安是民眾黨最大的地方諸侯，高案除打擊民眾黨外，更會降低其與各方談判的籌碼。國民黨應會更加力爭上游，爭取非綠領頭羊地位，結果就是藍白繼續競爭，提高整合難度。

把國民黨和白色力量潑黑，比讓民進黨真正排黑，脫胎換骨，更便宜、容易且可行。如今僅以46萬元，就可以拔掉一個明星市長、削弱總統大選競爭壓力與民眾黨發展，比起新竹市動輒數十億的大秘寶，當然划算。

司法有沒有成為政治工具？民眾心中自有判斷！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）