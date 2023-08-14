民進黨總統參選人、副總統賴清德近日出席巴拉圭總統貝尼亞就職典禮，順道過境美國「面試」。為了成就他個人的政治目標，原本就脆弱的台海安全形勢必須承受更大的壓力與風險，現在已是如此，未來情況更不樂觀。

台灣的總統、副總統利用出國訪問過境美國必然引發中共的抗議，賴清德這次出訪格外弔詭，中共的反應強烈，美方審慎因應，台灣則強調「低調、零意外」。除了言詞警告外，中共並訴諸多項行動，宣布12日到14日在東海水域進行軍演，以及15日起將對自台灣進口的聚碳酸酯課徵反傾銷稅。

由於美國拜登政府曾透過《金融時報》傳達對賴清德台獨背景的關切與警告，並排除賴清德過境華府及大華府地區的可能性，引發美國接待規格的疑慮，又剛好碰上美國在台協會（AIT）主席羅森伯格因妹妹婚禮無法在紐約迎接賴清德，落實了賴清德「被降格」的說法。

民進黨政府為刻意淡化中共的影響力，凸顯美台關係堅若磐石，特別安排了台灣隨團記者透過視訊訪問美國學者，德國馬歇爾基金會印太研究主任葛來儀認為，「不去華府並不是因為美國在這特別的時刻不想得罪中國，賴清德不去華府，我想這是美國政府內部既有的原則。」

美國外交關係協會研究員塞克斯指出，賴清德低調過境是台灣和美國雙方緊密的協調結果，符合長期利益；哈德遜研究所亞太安全計畫主任克羅寧表示，過境紐約、舊金山已經很好，不需要去華盛頓，賴清德這次過境主要是向美國人展現他是非常穩定的領導人。

但這些說法都無法掩飾美台雙邊關係無法跳脫美中戰略競爭架構，以及美中共管台灣的趨勢愈來愈明顯。路透報導，拜登總統迫切希望賴清德過境保持低調，以免在台灣總統大選前加劇台海緊張局勢；美國官員則強調過境是「例行、私人、非官方」性質，以緩和中共的壓力，特別是不希望賴清德訪問破壞中國大陸外長王毅訪問美國，以及11月的「拜習會」。

過去台灣總統候選人不但可以到華府，甚至進入國務院、白宮國安會及國防部等會晤相關官員，進行實質的面試，民眾黨主席柯文哲今年稍早訪問美國時就三度進入AIT總部，與美國官員會面。賴清德固然是因為副總統頭銜不得進入華府與大華府地區，但此次所受到的層層節制絕對超過以往，他與羅森伯格在舊金山的會面成為了最重要的行程。

賴清德過境美國的待遇遭到壓縮，中共壓力固然是最主要因素，民進黨政府與賴清德本身也難辭其咎，在極端「親美反中」的思維下，民進黨一向低估、誤判美中關係的影響力，再加上賴清德日前又妄言「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」，毫不掩飾台獨是其終極目標，即使現在全力撇清，稱在台灣的政治上只有「政治金童」，沒有「台獨金孫」，也難以消除若他贏得大選將推動台獨的疑慮。

賴清德角逐大位，為了爭取美國的認同，導致中共反制行動，隨著選舉逼近，情況可能只會更趨嚴重，其風險卻由全體人民承擔。

（作者為資深媒體人）