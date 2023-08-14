新竹市長高虹安去年選舉期間遭檢舉詐領立委助理費60萬元，北檢14日依貪汙罪嫌起訴並建請宣告褫奪公權，挑明要一棒終結其政治生命。值此總統大選白熱化，柯文哲聲勢緊咬賴清德之際，高虹安可能在投票前就一審宣判有罪，屆時柯最自豪的民眾黨清廉執政瞬間破功，高虹安將成了總統大選首位司法祭旗者！

檢視帶著火氣的起訴書內容，斥責高虹安曾任鴻海中階主管及銀行存款達1200萬餘元、財力豐厚，浮報詐領立法院編列的人事費，且犯後態度不佳，卸責予助理。顯見高虹安從頭到尾不認罪，她要為自己及助理討公道，這部分高必須說服法官。

北檢共起訴高虹安及4名助理，追查的單據等犯罪事證輕而易舉，偵查過程很多內容卻被綠媒選擇性揭露，刻意醜化高虹安。理論上檢察官早就可以偵結，全案竟拖了9個月，恰巧兩周前新竹市政府才移送前市長林智堅的棒球場案，「新竹大祕寶」準備開花結果之際，北檢選在這時間點起訴，難怪備受質疑。

不論高虹安自認有多大的冤屈，到法院戰清白是唯一的翻身機會，如果在選舉期間就被判有罪，必被放大為「民眾黨＝貪汙黨」，不但高停職，柯文哲的總統路一定大受影響。相較前瞻預算編列浮濫與光電案等案件放著不查，難怪柯感嘆「幾千億的你們都假裝沒看到，現在去查46萬的！」

民進黨不是沒有回應，而是鋪天蓋地的美化前瞻建設政績，同時為了維護龐大的光電利益，重炮批侯友宜主張重啟核四。此刻柯應更能感受下架民進黨的重要性，如果在野分裂無法下架民進黨，即使司法徹底淪為執政黨打擊異己的工具，在野黨也只能徒呼負負。