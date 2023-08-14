近期，賴清德在一片反對聲中「過境」美國，加深各界「疑賴論」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。其實，就連賴清德自己亦深知，此行必將招致各方抨擊，因此要低調進行。臨行前，他特意澄清自己並非「台獨金孫」。這種撇開昔日金字招牌的遮掩動作，反將其此行之心虛展露無遺。細剖可知，賴清德「過境」美國至少製造了三重麻煩。

首先，賴清德此行是為兩岸關係製造麻煩。賴清德自詡「務實台獨工作者」，長期靠激進的「台獨」立場撈取政治資本。無論怎樣遮掩，其「台獨」底色都是鮮明無疑的。身為民進黨的總統參選人，賴清德近來不斷製造議題以撈取選票。從拋出所謂「和平保台」論、「四大支柱」論，到如今過境美國接受「面試」，賴清德的言行舉止，旨在「倚美抗中」，將台灣變成美國和西方「以台遏華」的棋子，這勢必持續衝擊兩岸關係。

民進黨再次執政7年多來，台灣經濟發展遲緩，「綠色恐怖」醜聞不斷。尤其是民進黨拒不承認「九二共識」和一個中國原則，大肆阻撓和破壞兩岸交流合作，導致兩岸關係遇冷走低，與台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意背道而馳。如今，賴清德過境美國，進一步將兩岸關係置於險境，大陸進行相應的反制回應，站穩捍衛兩岸關係和平穩定大局的立場。

其次，賴清德此行是為美國製造麻煩。值得一提的是，賴清德此番遭遇「降格」接待。譬如「美國在台協會」主席羅森伯格，僅在社交媒體上對賴清德「表示歡迎」，卻未親往接機。顯然，美國雖未放棄「以台制華」的企圖，卻不願賴清德製造中美關係的麻煩。不久前，賴清德拋出所謂「走入白宮」的言論，立刻引起美方警覺，要求其作出解釋。曾在白宮擔任中國事務官員的丹尼斯·維爾德稱，美方對賴清德的此番言論「頗感焦慮」，希望台灣方面能夠「避免出現陳水扁式的局面」。由此可見，民進黨不過是美方攥在手裡的風箏，能飛多高皆由美方根據自身需求來調配。

最近數月，中美高層互動頻繁。美方有國務卿布林肯、財政部長葉倫、總統氣候問題特使凱瑞、百歲老人季辛吉先後訪華，顯示美方希望中美關係有所緩和。所以，美國亦在防止賴清德成為衝擊中美關係的「灰犀牛」。賴清德及民進黨若掩耳盜鈴，幻想成為美國的「座上賓」，顯然只能竹籃打水一場空。

再次，賴清德此行是為和平製造麻煩。針對賴清德此行，不僅台灣有諸多民眾及團體抗議，多個海外團體亦發布聲明譴責賴清德。在美華僑華人透過發表公開信、舉行抗議集會等形式反對賴過境，再次證明「台獨」勢力不得人心。事實上，美國民眾亦有表達反感者。《華盛頓時報》前高級記者馬丁·西夫（Martin Sieff）日前受訪稱，賴清德不是美國的朋友，他是美國的敵人。真正熱愛和平、心繫兩岸的力量，已看透賴清德「麻煩製造者」的本質。（作者為大陸資深時政評論員）

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