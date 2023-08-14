民進黨總統參選人賴清德出訪過境美國前夕，接受政論節目專訪，否認自己是「台獨金孫」，強調台灣不屬於中華人民共和國，還說九二共識、一中原則可能給台灣帶來更嚴重的戰爭。賴清德的說法不令人意外，但是一些人的反應令人錯愕。

用台獨綁架台灣社會

有一位曾抨擊蔡政府不遺餘力的親綠學者，大讚賴清德「一中原則帶來戰爭」的表態展現總統高度。還有一位遊走藍白的媒體人，強烈認同賴清德有關「台灣不屬於中華人民共和國」的表述，並認為另外兩位總統參選人侯友宜、柯文哲也要對這個問題表態。

如果檢視上述二位日常對時政議題的發言與評論，多以中間、理性的觀點為主，民進黨政府這7年來的胡作非為，也都是他們時常批評的對象，和那些長袖善舞、顛倒黑白的側翼相比，他們就是「正常人」。然而，賴清德這套仍是「務實台獨主義」基調、對兩岸和平穩定絲毫沒有任何助益的言論，卻在這些人嘴裡變得正確、中肯，難道他們被灌了迷湯？

很顯然，賴清德的此番表述做過精心鋪陳。比如，在回應台獨的問題時，賴清德狡黠地用「馬鈴薯與土豆」的比喻引入，透過設定兩岸對台獨定義不同的前提，暗示排除台獨建國的可能。同時，賴清德複述了民進黨《台灣前途決議文》：「台灣是一個主權獨立國家，國名叫做中華民國」的陳述。賴清德表達的意思很明確：他不會追求正名制憲的法理台獨。

至於他目前界定的台獨意涵為何，賴清德則首度拋出了「新三段論」：第一，台灣不屬於中華人民共和國；第二，中華民國與中華人民共和國互不隸屬；第三，台灣的土地所有權屬於台灣全體人民共有。賴清德進一步表示，上述以「新三段論」為內涵的台獨論述，已經成為台灣社會的共識。換言之，賴清德要用台獨來綁架全體台灣社會。

賴清德以「新三段論」重新解釋台獨，這套論述看似無害，連藍營出身的媒體人都表示認同，實質是不折不扣的偷換概念。首先，賴清德完全無視中華民國憲政體制、從未承諾遵守中華民國憲法，亦從未表態依《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，這是他口口聲聲「尊蔡」，卻與蔡英文政府兩岸論述的最大區別。

試問，作為曾擔任中華民國行政院長、副總統、正在競選中華民國總統的政治人物，一個勉強接受「這個國家」名叫中華民國的總統參選人，賴清德居然對憲法如此藐視，對《憲法增修條文》界定下的兩岸定位避而遠之，叫人如何相信他維護台海和平穩定、維護台灣自由民主的承諾？

用新三段論包裝台獨

其次，賴清德稱「台灣不屬於中華人民共和國」，並以此作為台獨新定義，既是刻意混淆兩岸主權與治權之間的關係，也將維持兩岸和平善意的模糊空間徹底戳破。兩岸分治70多年來，主權同屬一中、治權互不隸屬，這的確是公認的政治現實和兩岸現狀，否則就不會有馬英九任內在「互不承認主權、互不否認治權」的九二共識基礎上，兩岸制度化協商乃至領導人會晤的創舉。

台灣是否接受中共的「一國兩制」，這屬於兩岸深層次政治矛盾，也是當前台灣民意疑慮、反對的重要問題，因為這涉及兩岸政治制度、意識形態和生活方式之爭，需要透過長期和平發展、交流融合來逐步找到解方。賴清德跳過「兩岸同屬一中」的模糊空間，直接與大陸攤牌，比蔡英文還要大膽冒進、自以為是，這也是美國「疑賴論」的根本原因。

至於賴清德稱「九二共識會給台灣帶來戰爭」更是荒謬可笑，民進黨不是最喜歡和馬英九任內政績做比較嗎？那倒是來比一比，有九二共識、有兩岸協商的馬政府8年，和否認九二共識、兩岸兵凶戰危的蔡英文任內，什麼時候台灣人民離戰爭最近？什麼時候台灣人民離和平更近？是非黑白一目了然，否則「下架民進黨」就不可能成為當前台灣社會的主流呼聲。

依據憲法與《兩岸人民關係條例》，台灣領土不單獨屬於台灣，而與大陸領土一併屬於中華民國，兩岸分裂「現狀」屬於「國家統一前」狀態，賴清德意圖用「新三段論」包裝台獨，既違憲又違法，迎合者，不是愚蠢，就是居心不良。