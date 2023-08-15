這篇很長。是一篇對台灣北部某高中、一位歷史老師兼班導的訪談（感謝台灣友人介紹，也感謝這位老師認真且坦承的回答）。這位教師是「95後」，與「00後」並沒有太大的年齡差距，但他認為，自己與學生的世代差距，還是存在的——特別是在對大陸的態度上。

想訪問台灣高中老師，是因為七月的一系列出差。在跑活動的行程中，碰到了一些剛考上大學的台灣高中生。我特意與第一次來大陸的學生交談，從他們身上我感受到了與我這代不同的氛圍。（自然，願意來大陸玩的本來就不太極端，已經過濾了一輪。）

為瞭解台灣下一代，我刻意靠近、努力套近乎、充分展現溝通能力，得到了幾個，嗯，有點小尷尬的對話。對了，能問這些問題，得益於我的台灣人身分，因為我過於標準的口音，一開始他們會以為我是大陸記者，所以第一時間會展露警惕。

但是，當知道我是北大畢業、且在北京工作十年的台灣人後，通常會對我的發展歷程感到些許興趣。

●與高中生的對話

1

「你們以及周圍的同學，如何認知整個大陸的？認為整體『偏向落後』還是『偏向進步』？」

「偏向進步。」問的五位同學全都如此回答。

「來北京了之後，跟之前相比有什麼感覺？」

「來之前覺得應該很進步，來之後反而覺得還好，沒有想像中進步。就是行動支付那些很方便，來之前都知道了。」這麼回答的有兩位。

2

「如何認知大陸政黨的？隨便說。想到什麼說什麼。」我隨機逮著幾個這麼問。

「不知道」 「就是『中國』的政黨」 「需要翻牆」這是幾個願意稍微想一下的同學的答案。第一時間說「不知道」的占多數。

丟下一句「不說這個，我現在在這裡欸」，然後跑掉的小可愛有一個。

「那單憑感覺呢？偏向喜歡、反感還是完全沒感覺？」

『「不知道，沒感覺。」 基本是這反應。嗯，我感覺他們是真的沒感覺、不知道怎麼說。

(對了，基本沒有人知道現任總理是誰。)

3

「現在民進黨在你們這代還是超受歡迎嗎？跟前幾年一樣？」這個問題，我問了來自台北、台中、屏東三個地方的學生。

「還好，現在柯文哲很多人喜歡」 「還是不少人支持民進黨啦，但也會有很多人喜歡柯」，基本都是類似回答。

「以前很多年輕人都罵柯文哲親中啊？」

「沒有吧，有嗎」 「罵的人應該不是我們這代的吧」大概是這反應。哼，年輕人真善變。

「那如果只有藍綠對決呢？」

「嗯……」

好吧，答案果然不可能出現藍。

我比較深入的問了幾位學生關於兩岸，他們周圍同齡人的想法。對於「兩岸情勢不好」，他們普遍也是知道的，但這停留在「有聽過」的層次。普遍反應是，「平時大家不會說這些」。

「兩岸可能發生戰爭」，會不會成為投票考量？全都表示，不會。

整體感覺，兩岸政治議題他們挺冷淡的，甚至不知道該如何回應「兩岸關係」這一詞。

如果問「希不希望兩岸關係改善」，他們第一時間往往不知道如何回答；但如果問「是否會願意再到大陸看看」 「如果有合適機會考不考慮來大陸」，這種「生活問題」他們能快速回答。

●訪問年輕老師

與此同時，很明顯能感受到，他們對於大陸存在的「固有負面感受」，遠不如我這一代強。當然，不能只有我在說，因此才透過友人介紹、訪問了這位年輕老師。在此也要跟讀者朋友強調，這位老師周圍的「同溫層」，不能算「親中」。匿名受訪，這位老師的回答並沒有刻意討好誰，只是就自己的理解分享。

現在的台灣高中生，相比幾年前您這一代，對大陸的認知（或感覺）是否有些不同？有沒有哪些有意思的案例可以分享？

一個最基本的差距就是，我們成長環境中用的社交媒體不太一樣。我這一代在學生時期比較多用Facebook、line、Instagram（台灣簡稱IG），現在的學生雖然也使用這些社交媒體，但已經很普遍的使用抖音。

我會有一種感覺：我這一代人成長過程中所看到的觀點，跟我的學生不太一樣。「用IG也用抖音」的世界，跟「只用IG」的世界，兩者所看到的不會一樣。

我這一代人的成長過程中可能還有一種「大陸比較落後」的想法，但我的學生確實可能因為追星或是其他，在他們身上感受不到這一點。

在我初中、要升高中的時期，正好是對政治開始有所認識的時期，「太陽花運動」引爆了這一代許多人對於政治的關注和理解。我身邊有非常多「太陽花青年」，這也使很多人在學生時期就對大陸產生比較偏激的言論和想法。但如今我教的學生對「太陽花」是無感的，我感覺他們的世界裡，沒有只「拘束在台灣內部」發生的事情。他們會比我們這代更容易在抖音上看到大陸的面貌。

是否可以說，他們對於台灣出現的「大陸相關事物」，比較能包容、甚至習慣？

我這一代以前會去說，「某台灣明星比較親中」，但現在我的學生完全不這樣。他們更偏向去理解「為什麼明星會這樣選擇」。我這一代人以前會諷刺在大陸發展的台灣藝人，甚至還會抵制曾標示過「中國台灣」的飲料店，但現在周圍的高中生不會這樣。

我感覺他們比較不容易受到「兩岸政治」的牽制。我這一代政治味比較重，很容易扯到一點點跟大陸相關的話題就想到政治，但我跟學生相處時在他們身上感受不到。

互聯網上，總能看到一些網民表示「台灣年輕人都很綠」 「都很獨」的留言，依您對周圍學生的觀察，他們對台灣政黨是什麼態度？

我原先以為只有我們學校的學生比較「政治冷感」，但接觸更多後感覺這不是個例。我有朋友說過，「現在這一代已經沒有辦法完全接受上一代傳遞過來的政治信息」，我覺得這說法很準確，不管是對台灣政黨也好、大陸也好，他們不會完全接受「上一代」（包含我這一代）傳遞的說法。甚至會反駁上一代「我感覺跟你說的不太一樣」。

近期柯文哲的聲量在年輕一代中比較大。許多年輕人認為，他比較沒有藍綠惡鬥的包袱。這代學生其實未必是否定藍或綠候選人，只是對藍綠都沒有太大好感的情況下，善用網絡的柯文哲塑造出一定影響力。直白地說，相比2020年，「票投民進黨，守護台灣」 ，這個說法也能有點影響力，但比過去淡多了。

我感覺「太陽花」一代，對民進黨的態度跟「00後」有一點落差。民進黨這些年主打性別平等、同性婚姻，認為這是自己的政績，但我身邊的年輕學生並不認為這是民進黨的功勞。他們認為這是台灣的進步，但這不是民進黨幫我們爭取的，這是我們全體台灣人爭取來的，跟政黨無關。

其實台灣在經歷過這麼多次政黨輪替後，年輕人對台灣政治也會感受到沮喪，也會覺得「反正誰上來之後都差別不大」，那我就不如不碰政治。2016年的時候，我周圍很多人認為國民黨的時代終於結束了，民進黨能帶領台灣走向更好的未來，那時候真的滿懷期待的！

但就在這一兩年，我感覺身邊的人態度出現變化。

這幾年台灣新修的歷史教材一直受到兩岸媒體關注。作為歷史老師，你如何看待現在台灣的歷史教育？

我有一個朋友，曾進入某深綠政黨任職，對政治和該政黨是非常熱血的，但就連他這一兩年對政治都有點冷感。這不是政治立場的轉變，而是開始認為「台灣本土的政黨，未必就是正確的」。外人可能不太好理解，但相比於前幾年，這已經是一種不小的轉變了。

每個學校會有不同的教材，我只能用我們學校的作為案例分享。大陸比較關注「去中國化」，其實我對「去脈絡化」感受更深。

現在台灣的課程一方面想用趣味的方式讓學生學習歷史，而不是像過去一樣嚴肅，但變成現在的歷史教育有點「空」。比如，以前我們去講某個朝代，會講有什麼重大事變、會去背這個時期發生了哪些重要事情，但現在這些內容刪除不少，教法跟過去也不同。

比如，講到一個朝代，課本會介紹一下當時的服裝，但沒有去解釋「背後原因」——比如，為什麼會這樣穿。這導致學生知道「這個時期是穿這個衣服」，但這個時期發生了什麼、為什麼會這樣穿，大家不知道。

這就是「去脈絡化」的嚴重性，因為沒有一個主軸，我作為歷史老師得額外補充資料，如果不補充背景，學生根本不懂。我們學校的歷史教材沒有太多關於中國近代史的內容。教近代史比較多是「世界史」，更偏向強調西方國家近代的發展。

作為歷史老師，如果要說台灣現在歷史教育的好處，大概是老師的自主性強，可以自己補充資料。但壞處是有些老師不會補充，學生學習到的歷史就會很「空」。所以年輕一代對歷史的理解，也非常依賴老師個人的詮釋。

比如，我自己是關注中國近代史的，也就是西方列強侵略中國、一直到國共內戰、國民黨撤退台灣。這是受我高中老師的影響。是因為這位老師，我才會知道二二八的發生，與台灣被割讓、與國共內戰都有關係。這是連在一起的。我現在也會教學生中國近代史，他們也挺有興趣的，這就是老師對學生的個人影響。

我前一陣子上課的時候，問了學生「什麼是殖民」，他們說不太出來。他們對於「戰爭」和「殖民」，有什麼差別，其實理解不來。

比如，會認為以前荷蘭到台灣是殖民、鄭成功到台灣是「殖民」，清朝統一台灣也是「殖民」，日本也是，這些有什麼區別呢？之所以不明白差別，是因為他們只認為「都是受台灣以外的人統治」。

每逢選舉，兩岸關係都是媒體上討論的重點，而今年台灣也是大選年。您接觸的學生是否有感受到「近年兩岸關係不好、可能發生衝突」這種「危機感」？對於「兩岸」他們這年紀有什麼概念或印象？

台海到底會不會發生衝突是媒體這幾年常討論的，但我感覺學生認為是否衝突都是完全未知的、不知道該從何想像的，就是他們「不敢說會」，也「不敢說不會」。

對於兩岸統獨，我覺得他們想像不出來「以後真被統一了，我們的生活會如何」，是真的難以想像。畢竟大陸對於他們，「相對不自由」與「去那裡看看/讀書」是同時存在的。比如對表演有興趣的同學就會對大陸的中央戲劇學院很有興趣。

我自己在班上做過一個小投票。我問，如果兩岸打仗，認為美國來不來？有三分之一的同學舉手說會，有三分之二的說不知道——不是那種隨意應付的，是真的認真想過，但真的不知道、不敢說來或不來。

那如果打起來願不願意投入戰場，班上只有3個舉手。不願意的理由，第一是他們認為不當炮灰，第二是，「如果台灣突然被統一了會怎樣」？我這代反應會更激烈、認為很恐怖，但我的學生是真的不知道、想像不來，反正日子還得過——對於這個問題，他們的反應確實會比我這代冷一些。

台灣人從小碰不到河南人或東北人，所受的教育和環境與大陸也不同，對大陸的情感自然就僅限「跟個人生活相關」的、而非對「整體大陸」有情感連結。比如，如果有認識的大陸朋友，那碰到一些災害時自然會問對方是否安全？如果在大陸生活過、或是想去那裡看看，自然也會更關注那裡。

除了個人相關之外，兩岸關係、統獨這些，其實對他們而言比較遠。

在媒體報導中，很多台灣年輕人因為「經濟不好」 「發展有限」而來到大陸。而如今大陸年輕人也高喊躺平。究竟台灣年輕人如何認知自己所處的經濟環境？

作為一個「95後」，其實我和周圍的人整體對經濟非常無感。比如買房，我們從小就知道這跟我無關，再努力也得不到。我們對於「更好生活」的追求性其實並不強烈，幾乎不存在「狼性文化」。物價漲幅快，但還是能過日子。外面經濟環境的變化個人感受不太到，「反正都是這樣」，所以追求平穩生活就好，也就是「躺平族」。

台灣媒體從小我時候開始就很多這類報道：名校畢業生畢業後進入服務業、博士畢業後找不到工作，「在學校念這麼多書或讀到名校，未必對未來找工作有多大幫助」——這些應該很多台灣人從小都聽多了。我最近看微博，很多大陸年輕人已經有點像這樣。

其實近年我感覺有個很有意思的現象：現在台灣年輕人更容易看到「大陸現在在做什麼」「大陸年輕人現在的生活是如何」。當對台灣一些情況有不滿、或一些新聞事件發生的時候，他們會去比較兩岸。比如台灣政黨若爆出什麼醜聞，網上會有人諷刺「比對岸還爛」。

現在的台灣年輕人點開社交媒體，能很輕易地看到大陸年輕人的生活、想法，很輕易地能把大陸的情況與台灣對照。

台灣年輕人對大陸政治或體制的認知非常少，基本陌生。現在兩岸交流雖然遠不到「認識（與認同）大陸政治」，但我周圍的學生沒有排斥認識「整體大陸」。（郭雪筠/台北女孩看大陸）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。