日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎訪台公開表示「台美日應做打仗覺悟」引發各界關注，強調台灣想要阻止台海戰爭就要具備充分嚇阻能力，這位五十年來自民黨最高層級政治人物來訪表面台日友好，卻在「凱達格蘭論壇–2023印太安全對話」實質鼓吹兩岸戰事，就連日本立憲民主黨幹事長岡田克也直言批評「發言草率」，共產黨書記局長小池晃更是抨擊「意圖挑釁」，已凸顯出麻生太郎以台抗中的「攻勢現實主義」。

美國政治學家米爾斯海默提出「攻勢現實主義」指出，在無政府狀態下，所有國家極大化相對於其他國家的權力，只要透過一種卸責平衡策略，以期最終達到主宰國際體系。麻生太郎積極鼓吹台海終須一戰，還要看到台灣具備「動武意志」，對比美日針對2027年兵推演習，卻沒承諾對台出兵補給，海峽兩岸戰事一旦爆發，日本屆時自我防衛恐怕才是當務之急。

《防衛白皮書》的質變

日本防衛省7月發布2023年度《防衛白皮書》，當中指出中國正急速強化軍事力量，其實去年就已公告新版以大篇幅談台灣情勢對日本與國際的影響，當中特別提及「不容許中國以武力統一台灣」引發中國強烈譴責，日方既然企圖違背一個中國原則，至今為何遲未公開與台建交，顯然「挾台制華」才是背後暗藏的真正禍心。

日本政府光是去年12月就修訂了與安保條約相關的數份文件，重申中國是國際秩序最大挑戰，包含《國家防衛戰略》、《防衛力整備計劃》、《國家安全保障戰略》等，這意味著日本在第二次世界大戰後對安全保障政策已經開始質變，甚至挑明國防自衛隊應有攻擊敵方基地的軍事能力，日本既把中國視為公開的假想敵，麻生太郎的嚇阻論無疑就是宣達「聯美抗中」而台灣不得迴避。

美國拜登政府去年公布任內首份國家安全戰略報告，將釣魚台列嶼納入美日安保條約之中，日本始終聲稱擁有釣魚台列嶼，因此對於美國國家安全戰略公開表達高度肯定，問題在於中國也宣稱有釣魚台統治權，而台灣才是真正擁有其主權國家，美日在戰略與領土上都企圖對兩岸關係形成「政治角力」，如何期待透過軍事策略護台。

麻生太郎是否繼承安倍晉三「台灣有事 日本有事」的一貫主張無從得知，根據同行訪台的眾議員鈴木馨祐透露「嚇阻說」是與岸田首相的共識結果，但從二戰以來透過和平憲法長期執政的自民黨，走過「日本第一」、「經濟疲軟」、「政經敗壞」的政局情勢，岸田文雄上任之前便以積極佈局「大國外交」以此確保日本周邊安全，主要考量自是鄰近台灣的沖繩等戰略關係，如今卻把「和平保台」偷換概念淪為「戰爭保台」無疑已是提油救火。

尼克森與魯夫

美國前總統尼克森1972年訪問中國等同促成「美中和解」的國際態勢，進而承認中華人民共和國而與中華民國斷交，日本同年立即跟進與台斷交至今超過50年，即便台日友好傳唱於政府與民間，也僅是「情感政治學」的一種表現且無助於實質國家利益。

麻生太郎此行訪台還以日本動漫《航海王》比喻台日關係的情感訴求，象徵漫畫主角魯夫從未背棄朋友，但2025年在日本大阪將舉辦的世界博覽會，台灣最終只能透過企業名義參加，即便政府花了約莫20億元籌備參展卻仍沒有體現台日友好的雙邊關係。

蔡總統接見麻生太郎表明攜手為「印太和平」共同努力，「印太」（Indo-Pacific，印度至太平洋）是指一個地緣政治概念，美國前總統川普2017年在亞太經合組織會議率先引用並取代了「亞太」概念，作為重返亞洲戰略的整體轉變，主要在於中國「一帶一路」在西太平洋及南海與印度洋佈局甚深，因此印太戰略形同抑制中國崛起，成為現在美日台聯合抗中的「共同檄文」。

2023年美日印澳進行「四方會談」同樣強調維護「印太和平」，說穿仍是劍指中國的區域宰制，深化美日抗中路線，台灣稍有不甚恐將淪為被極大化權力的一枚棋子。

台灣必須跨越麻生太郎的陷阱戰爭，看清利用「攻勢現實主義」來極大化干預兩岸政策路線，在戰事下滿足日本的相對利益，還以在台日僑作為掩護。日本《防衛白皮書》已經顯現「挾台制華」的質變，甚至修改相關安保文件將中國視為假想敵，美日安保條約的政治角力還將釣魚台納入，日本透過「台灣有事 日本有事」包裝維護自身利益與周邊戰略的通盤考量已不言自明。

麻生太郎引用《航海王》比喻台日情誼，卻在日本大阪2025年舉辦的世界博覽會上率先禁止我方政府以台灣名義參加，對比美國前總統尼克森訪陸之後的「美中和解」，日本不念中華民國二戰之後以德報怨還悍然斷交，如何讓人信服這位堅定盟友。當蔡總統與麻生太郎大聲疾呼要為區域穩定共同努力，不如開啟別於「印太和平」及「四方會談」的柔性外交與多邊對話，而非極大化在我兩岸戰略的權力上，硬將台灣綁上抗中戰車還隔岸觀火。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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