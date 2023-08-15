近日朝野對於政府債務，唇槍舌劍，你來我往，令人眼花瞭亂，國民黨批評蔡政府執政以來頻頻舉債支應特別預算，其結果將債留子孫，而蔡總統則反駁說自己執政七年只舉債4,000多億而已，反而是馬政府八年執政留下了1.7兆的債務。

我們來檢視一下兩邊的說法，蔡政府上台後所編的特別預算確實不少，除了延續之前的流域綜合治理計畫，還有前瞻計畫、防疫紓困計畫、新式戰機採購計畫、海空戰力提升計畫、疫後全民共享計畫，其中防疫紓困計畫還追加了四次特別預算。

特別預算的特別之處，就在於政府可以不受公債法第五條第七項限制，得以法外開恩的舉債，第五條第七項原文如下：「中央總預算及特別預算每年度舉債額度，不得超過其總預算及特別預算歲出總額之百分之十五。」此為債務流量上限，是最重要的財政紀律。

然而，此一財政紀律卻為特別預算開了旁門，當政府沒錢又想做事時，只要提特別預算，再訂個特別條例，即可不受債務流量上限的約束，輕易發債借錢，晚近20餘年我國債務之所以快速增加，全是拜特別預算之賜。

長期以來，特別預算的財源絕大多數是來自舉債，只有極少數是移用歲計賸餘，前瞻特別預算八年8,400億，加上防疫紓困特別預算追加四次共8,394億，兩者合計已逾兆元，若再加上海空戰力提升計畫的2,369億、新式戰機採購的2,472億，四者合計更逾兩兆，以此看來，蔡政府所編列的特別預算之多，實為歷任總統所望塵莫及。

然而，儘管蔡政府的特別預算如此之高，每年所列的舉債預算如此之多，而經決算後的債務卻增加得很少？何以如此？這是因為隨後的稅收超乎預期，原來要靠舉債融通的收入，錢可以少借一點，因此特別預算雖逾兩兆，但最後真正借的錢並沒有那麼多，再加上稅收連年超徵，又可以還清先前的債務，遂使得政府債務歷七年只增加四千多億元。

舉個例子，109年原來舉債的預算數達到4,652億，110年原來要舉債的預算更高達6,024億，僅這兩年的舉債預算數即超過一兆，但後來並沒有借這麼多錢，109年只借了2,470億，110年也只借了3,370億。再以111年為例，這一年舉債的預算數也達到4,636億，實際舉債也只有1,550億元。也許有人會說，把三年實際舉債數加起來也有七千多億，何以說七年債務餘額增加不到五千億？

原因就是稅收超徵太多，因此到期的債務予以清償，依據財政部統計近三年（110～112年上半年）的債務還本高達3,800億，確實比以往增加。由此可知，朝野看法之所以出現落差，關鍵在於預算數與實際數的差別。

平心而論，在野黨的看法並沒有錯，特別預算向來仰賴舉債，當特別預算總計逾兩兆，債務想當然耳要增加兩兆，但這是預算數，而之所以編了這麼龐大的舉債預算，說明執政黨無法預期來年稅收有多少，而至來年稅收大豐收，使得舉債實際數大減。這一方面雖是政府稅改產生了作用，值得肯定，但另一方面，股市大好，帶來了豐沛的稅收也功不可沒，老實講，有些稅是機會稅，只能說執政黨運氣真的不錯。

我們觀察馬政府前七年（97～103）的歲出（決算加特別決算）平均年增率只有1.9％，而蔡政府的七年（105～111）平均歲出年增率高達4.9％，誰花錢花得比較多，不言可喻。然而，怎麼錢花得多的蔡政府，七年增加不到5,000億的債務，而錢花得少的馬政府七年卻增加了1.5兆的債務？原因在於兩段時期的歲入（以稅收為主）有很大差別，馬政府前七年平均歲入只成長0.9％，而蔡政府卻成長5.4％，如前所言，這當中固然有財政治理的問題，不可否認的，也有運氣的問題。

須知，景氣會循環，運氣也會變化，若未來的政府支出仍像近七年這樣的快速擴張，歷史告訴我們，當機會稅消失了，政府債務就會瞬間升高，財政危機便猛然而至，特別預算必須節制。

事實上，誰執政所欠下的債比較多？因為前提太多，這是很難衡量的問題，然而也是一個有趣的問題，但討論的雙方一定要先了解政府預算、決算，也要了解年度預算、特別預算，最好還要弄清楚非營業基金的預算。此外，政府債務有長債、短債之分，也有中央、地方之別，只有把這些基本觀念釐清了，雙方的辯論才有意義，對於長期財政的穩健才有幫助，否則，只是無聊的爭論，談得愈多，社會只會愈發紛亂而已。而把財政統計弄得有條不紊，這自然是財政部不可推卸的責任了。