日本防衛省統合幕僚監部於8月14日公布，俄羅斯一艘情報船/208罕見於8月6至9日在日本海域近津輕海峽入口處活動，9至11日沿著日本山形縣秋田、鶴岡市、新潟縣新潟市、石川縣輪島市、往小松市北部外海向西航行。究係為何？引發日方高度關注。

由於上個月20日至23日中俄海空軍兵力在日本海中部海域進行「北部‧聯合2023」軍演，24日至27日中方遠海編隊進入海參崴港訪問（參考0730中俄海上聯合巡航 日本海後衝白令海？），28日至29日協同由日本海經宗谷海峽進入西太平洋進行中俄第三次海上聯合巡航任務。8月初中俄11艘艦船，在美國阿拉斯加州附近海域活動（參考0809中俄艦隊衝阿拉斯加 遭美軍4艦跟監），引發日方神經緊繃。

首先，上述俄羅斯情報船隸屬太平洋艦隊所屬，滿載排水量3470噸，1987年服役，具有收集各類型信號參數等能力。

其次，依據日方公布，該情報船5月19至20日已從日本海經津輕海峽進入西太平洋活動，至8月4至5日復由西太平洋經津輕海峽進入日本海，並鄰近日本西部外海活動。由於，8月初中俄艦船11艘抵美國阿拉斯加外海進行第三次聯合巡航任務，其中有一艘中國北部戰區海軍815A型電子偵察艦開陽星號/796，合理懷疑前者俄羅斯情報船/208，也隨側於中俄聯合巡航編隊中。

最後，俄羅斯情報船8月6至11日在日本西部外海活動，適逢8月2日至10日義大利空軍組織空中加油機和預警機、4架F-35A隱形戰機等約160人，在石川縣小松基地與日本航空自衛隊舉行聯合訓練。依據俄羅斯情報船性質、任務、活動時程與航速慢、海域，不排除對日、義空軍在日本石川縣小松市附近海空域進行信號蒐集。

另，之前俄羅斯情報船於5月20日經津輕海峽進入西太平洋後，是否有往南繞至宮崎縣以東海域，對7月26日至29日，日、法空軍聯合演訓在日本宮崎縣的新田原基地？仍是一個謎團，持續關注中。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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