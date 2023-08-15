8月12日，副總統、民進黨主席、2024總統大選參選人賴清德，從桃園機場出發，前往巴拉圭參加新任總統貝里亞就職典禮。其實，巴拉圭對台灣來說，是為數不多的邦交國之一，賴清德這次以蔡英文總統特使身份出訪祝賀確有其必要性，何況還可以趁機順便走訪美國。要言之，去巴拉圭只是行禮如儀，以過境外交之名實質造訪美國鍍金，才是賴清德此行標的。

果不其然，8月13日，賴清德落地紐約，當天還在美國參加兩場僑宴。但是，面對賴清德的到訪，美國方面的態度卻讓賴清德有種熱臉貼上冷屁股的感覺。首先，是在接待規格上，美國在台協會主席羅森伯格以要參加婚禮為由，並沒有前來接機賴清德。同時還有消息傳出，這位美國政府具體分管對台事務的最高代表，也不會現身賴清德參加的僑宴上，仿佛就是有意躲著賴清德，不讓媒體拍到兩人同框的畫面。

更令人揪心的是，在15日參加巴拉圭總統就職典禮時，賴清德也沒能如願以償見到美國副總統賀錦麗，因為拜登最後一刻決定派內政部長參加典禮，讓賴清德撲了個空。顯然，面對賴清德的不請自來，以及中國的嚴正抗議與激烈反應，美國還是多少有點小心謹慎行事的意思。

究其然，美國這次有所收斂，展現出對蔡賴的差別待遇，也是有情可原的，賴清德作為徹頭徹尾的「務實台獨工作者」，與中國是勢不兩立的關係。如果美國政界人物公然與台獨分子勾搭，必然會被中國看成是在挑釁叫囂。雖然美國與台獨分子串連已經是公認的事實，但真要在這個節骨眼上、於明面上和中國鬧掰，對美國來說百害而無一益。因為現在美國正處在大選競爭白熱化階段，不管是共和黨還是民主黨，都不想在涉及台海問題上大傷腦筋、耗費心力。對美國來說，雖然想拿台灣問題掐大陸的脖子，但是將台灣作為棋子發揮到最大作用的關鍵時刻，絕不會是在拜登與川普撕得正火熱的當下。

針對賴清德訪美行徑，也讓蔡英文在台灣坐立難安，不踏實。據媒體消息透露，就在賴清德訪美行程的前一天晚上，蔡英文緊急改變既定行程，取消了前往「2023世界客家博覽會」的安排，並立即召開國安會議與相關人員就目前台海最新局勢進行研討。

確實，就在賴清德利用過境外交訪美期間，解放軍正在東海海域進行聯合軍演，這可能就是蔡英文口中的最新台海局勢吧。賴清德想要挾洋自重，就怕軍演真會變成實戰，美國人當然要防止與賴同框。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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