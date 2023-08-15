現任民進黨主席，已確定參加2024年大選的賴清德，作為蔡英文總統特使，出席巴拉圭新任總統的就職典禮。巴拉圭位於南美，是南方共同市場中，至今唯一未與中國大陸建交的國家，是長期得到台灣「紅包贊助」最多的友邦。

這次出訪，給賴清德提供了兩次過境美國的機會。對以「務實台獨工作者」自封的「台獨金孫」，將如何進行這次風險投資？豪賭一把？「政治走秀」？還是「吸引世界目光」？

賴清德這位「台獨金孫」，這次過境美國，是否完成了他的規定動作呢？

在巴拉圭特使團出訪前夕，蔡英文臨時取消了世界客家博覽會開幕行程，召開幕僚會議，擺出「台海及區域狀況情勢均在掌控之中」的姿態。民進黨當局在「請台灣百姓放心」。

國防部也立即做出了「忠於職守」的表態。一是發佈新聞，「副總統賴清德擔任總統特使，今天率特使團啟程訪問巴拉圭，共軍也同步在東海海域實施軍演」。二是宣稱：「國軍正運用聯合情偵手段，綿密掌握台海周邊情勢」。但罕見地沒有像過去那樣，說大陸軍演的目的是對台灣進行「恐嚇和試探」。

此前，布林肯在提及賴清德將過境美國時曾強調，美國無意改變台海現狀，美國對華政策也沒有改變。美國行政部門則將美國同意賴清德過境，表述為美國的做法是考慮到飛行距離等人道因素，同意台灣高層官員過境美國，是依循慣例。

賴清德抵達美國紐約過境，當天中國外交部就表示：反對美國政府違反中美三個公報的做法。宣佈中方將密切跟蹤事態的發展，將採取堅決有力的應對措施，以捍衛國家主權和領土完整。

總體來看，對賴清德過境美國，大陸以宣示主權立場的方式進行回應。兩岸關係上，顯示主要矛盾是抓反「台獨」這根線，其他則以春秋手法，一筆帶過。

美國方面，姿態上有所收縮。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格發推特表示，期待賴清德在前往巴拉圭來回途中，過境美國紐約與舊金山，定格在AIT層級。美國國務院發言人以背景說明方式，繼續打「馬虎眼」，一方面表示賴清德符合過境慣例，一方面強調一個中國政策沒有改變，美國與台灣為非官方關係。

根據這些現象，再看賴清德過境美國，其規定動作沒有完成，就顯得十分清楚。其中，還出現「打折扣」現象。在整個過程還沒有完全展開的情況下，可以簡單歸納出兩點：

其一，提高賴清德個人政治聲望，顯示其作為執政黨主席，以代表台灣民進黨，代表「務實台獨工作者」政治勢力的身分，過境美國時獲得高規格接待的期待，明顯受挫。

前段時間，賴清德曾公開發表言論，宣稱當（他作為）台灣總統走進白宮那一天，就是其所追求的「政治目標」達成的一天。其後，美國壓制了賴清德的此類言論。這次對其過境的接待規格可理解為，美國不會放棄「台灣牌」，但對賴清德現在搞的那一套「倚美謀獨」，不合美國的意。因此，美國給台灣「使了個眼色」。

其二，通過過境，對兩岸關係造成衝擊的期望落空。

台灣安全有兩條線，一條是美台軍事關係的「特殊夥伴關係」，這一條美台一直在加強。另一條是兩岸關係，也是美國和民進黨最棘手的。

上次蔡英文過境美國，去完成「蔡麥會」時，啟程前特地提及「兩岸互不隸屬」。此次賴清德過境美國，民進黨試圖再次碰觸這根線。蔡英文召開安全會議就是此意。但美國國內面臨大選，拜登政府對烏克蘭的態度出現變化，說明美國民眾反戰。民進黨此時攪動台海局勢，顯然「不是時候」。民進黨引發兩岸周邊對地區安全輿論高度關注的「行動能力」，受到美國的節制。

賴清德抵達美國之前預先發表的維特，對此有所反映。一是以談話方式挑釁大陸的調子降低；二是表示，他將前往巴拉圭出席新任總統貝里亞的就職典禮，很高興「過境時能與美國的朋友見面」。

「台獨金孫」過境美國，規定動作受到節制，節目才剛剛開始。下一步的演化，還有待觀察。

這些事實揭示，問題不在於賴清德這次在美國過境，是他個人的鍍金時代還是白銀時代。問題在於，民進黨「倚美謀獨」，就是緊隨美國旨意，隨時準備犧牲台灣，犧牲兩岸，甚至不惜冒險，製造戰端，以滿足其政黨私利。說明只要「台獨」的根子在，兩岸和平就沒有保障。（作者為上海台灣研究會研究員）

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