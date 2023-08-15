《彭博》8月15日刊登副總統賴清德專訪。賴清德在專訪中表示，沒有所謂的台獨路徑，台灣是主權國家，名字就是叫中華民國，會繼續推動總統蔡英文以中華民國台灣來稱呼的方式。一離境出訪、一受訪開口就詐騙，真是厲害了！大家能信「賴」嗎？

在說法上，「台獨金孫」賴清德說：未來，會繼續推動總統蔡英文以中華民國台灣來稱呼。但我國憲法根本大法名稱就是：中華民國憲法，那來的中華民國台灣？在國內就謊言不斷，在國外混淆視聽也不令人意外！試問賴清德：「以中華民國之名，掩護台獨之實」，不就是信Lie台獨路徑嗎？

台灣民眾真是可憐。有詐騙的政府就有詐騙集團，民進黨蔡英文執政八年來，最顯而易見的就是「民眾隨便走、騙子到處有」。依據刑事局統計近年詐騙金額：2017年計40億元、2018年計39億元、2019年計42億元、2020年計42億元、2021年有56億元、2022年高達69億元，台灣民眾總共被詐騙了將近300億元，這就是在民進黨蔡英文政府執政後的詐騙政績「上行下效」！

有多少的騙子是取決於有多少的傻子。台灣有近7成的民眾已經覺醒不再當傻子不再選擇詐騙政府，相信，看清楚信Lie台獨路徑、不再信Lie台獨，就是拒絕詐騙執政的開始，也是考驗誰才有資格、有能力成為是「反Lie詐騙的領導人」的開始。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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