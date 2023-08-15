兩則看似無關卻相關的科技新聞值得探討。

根據《日本經濟新聞》報導，中國在今年1至6月的汽車出口方面首次超越日本，躍居世界首位。過去中國汽車產業只能望歐美、日項背，如今中國靠新能源車不斷擴大領先優勢！

美國政府真的越來越焦慮了，在新能源車方面，原本認為可以靠特斯拉一舉強壓諸如德國、日本、中國等等傳統車企品牌，沒想到被中國反占了鰲頭。另一方面，其最擅長的數位匯流經濟領域，也越來越無法引領全球的趨勢，不僅僅在新分流方面蘋果推出的MR（混合現實）設備Vision Pro目前似乎仍未造成全球的大流行，在新匯流方面，元宇宙及車聯網亦未臻成熟。

第一則新聞，根據外媒的報導，馬斯克要把X（前Twitter）變成一款類似於微信的萬能APP（The Everything App），並且正逐步落實「美版微信」計畫。但外媒同時也指出，美國和中國市場存在巨大差異，馬斯克的宏偉計畫可能注定失敗。

全球數位匯流經濟發展5種漸層，依序為網路匯流／終端匯流／數位內容及應用服務匯流／新分流／新匯流。2007年iPhone的誕生堪稱是匯流終端的典範，但是在應用服務匯流方面，強大如美國，卻始終未出現過一個真正具有實質匯流意義的應用，諸如中國的微信。無論是Google的搜尋引擎、Meta的社群媒體，還是Amazon的電子商務、Uber的共享平台、Netflix及YouTube的數位影音應用等等，充其量都是將數位服務版圖極大化，做到全球市場，但本質上仍專注在分流（相對於微信）。

馬斯克很聰明，一眼就看出美國數位匯流經濟發展成長的困境及今日美國之所需，所以一手積極開拓車聯網（智能車），一手想站在擁有5.6億活躍用戶的推特肩上，打造一個全新的匯流應用服務，將它取名為X，眼光真是獨到且精確。

人們的內容或是應用服務創意因為數位而被解放，但這種解放其實還遠遠不足，科技的便利性造福了我們，但同時我們也嚴重地被數位平台霸權剝奪了想像力且不自知，所以與搜尋引擎互動似乎只有Google一種、數位影音破壞式創新就是SVOD的代表Netflix、社群媒體不是Facebook就是Instagram…，是這樣嗎？當然不是！

馬斯克的宏偉計畫可不可能成功？我倒覺得，他成功的關鍵未必在於是否能夠複製一款只適用於中國風土人情的、類似微信的萬能APP，而在於他是否能夠掙脫目前諸多分流應用的框架或是大眾習以為常的遊戲規則，找到一個真正具有實質意義破壞既有應用的創新方向! 我很清楚那絕對不是目前幾種既有應用的拼盤。馬斯克當然要革推特的命，當然要將其改名，當然要借殼上市。重點是，他要上的是什麼市？

第二則科技新聞，蘋果傳正招聘AI人才，瞄準iPhone版LLM運行商機。蘋果近日公布2023會計年度第3季財報，在終端需求持續疲軟影響下，iPhone營收低於市場預期，且對第4季營運展望保守，促使蘋果股價重摔4.8%，是10個月以來最大跌幅，市值一夕之間蒸發1600 億美元，也讓蘋果跌落3兆美元的王座。

再不徹底改造iPhone是真的不行了。蘋果常期占據數位匯流經濟第二層──終端匯流的霸主地位，也感受到iPhone的銷售力道真是大不如以往，因此業界不時傳出蘋果將推出數位新分流產品MR設備以及數位新匯流Apple Car。時隔多年，消費者沒有見到傳說中的Apple Car，倒是迎來了其在WWDC上所發布、目前尚難以評估其影響力的Vision Pro。為今之計，蘋果當然只有將眼光放在徹底改造iPhone上。

蘋果運氣還算不錯，AI熱潮讓它找到了一個可能的方向。英國《金融時報》報導，蘋果於今年4～7月開始大量招聘大型語言模型相關研究人員和工程師，領域包括機器智慧、神經設計等等，期望此語言模型被整合至iPhone裡。

蘋果真的迫切需要再一次的大成功了。

（作者為科技媒體專欄作家）