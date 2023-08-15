中國大陸商務部認定，廣泛用於塑膠殼板的台灣「聚碳酸酯」（PC塑料）存在「傾銷」行為，大陸產業遭到實質傷害，自15日起施行臨時反傾銷措施，出口商必須提交「保證金」；未來若調查成案，即轉成「反傾銷稅」，稅率介於16.9%到22.4%之間。時值賴清德副總統過境訪美，大陸此項措施被外界解讀為具有政治意涵。專家認為，聚碳酸酯是ECFA的「早收清單」項目，此舉變相取消其早收待遇，未來可能波及其他產業，政府必須未雨綢繆。

的確，如同相關企業指出，台、日、韓都是出口此產品到大陸的主要經濟體，而韓、日都透過RCEP成員身分，享有2.5%的低關稅率，未來更會完全免除關稅；台灣被課徵20%左右的反傾銷稅，對此同質性高、成本類似的項目已失去競爭力，需要政府協助。只是，當8成產品都以大陸為市場時，不知政府該如何協助。

這個問題，顯示兩岸在沒有自由貿易協定之下，台灣所處的困境，其實也是台灣經濟即將面對巨大挑戰的前兆。在全球數一數二的巨大經濟體旁，台灣原可利用位置優勢，充分利用此腹地從事生產和銷售，產生顯著的經濟利得，但蔡政府卻困於意識形態，刻意排除這種機會，無法簽署完整的貿易協定；但卻又想「白吃午餐」，巴著陸方「讓利」下的架構協議「早收清單」不放，創造全球獨特、有架構卻無主要內容的貿易協定，當然讓陸方忍無可忍而有所動作。

陸方這次課徵的反傾銷稅，波及我方近400億台幣的出口，且對岸已就我2455項商品限制由陸方進口的歧視展開調查，最晚在明年1月12日，也就是台灣大選前一天結束調查，雙重警告意味濃厚。

事實上，陸方的產業發展水準已趕上台灣，各種項目都要發展，單向對我方提供零關稅，是陸方企業難忍的不公平待遇。不管政治如何演變，單向優惠措施在經濟上難以持久，未來陸方的動作只會越來越多，我們將看到更多傳統企業外移，台灣可能只剩下高科技電子業撐場，經濟之嚴峻不言可喻。

待選舉結束後，若對陸方持敵意的政黨執政，陸方可能將ECFA作廢，或對台灣大量產品禁止進口，這將嚴重衝擊台灣經濟，我方要有心理準備和因應方案。

其實，簽署貿易協定的成員之間，反傾銷稅和平衡稅等貿易救濟措施在使用規範上都比世貿組織（WTO）更為嚴格，甚至禁止使用。包括歐盟（EU）內部、歐洲自由貿易協會（EFTA）內部、EU和EFTA之間、中國和港澳之間，都在貿易協定中明定禁止使用；因為既然自由貿易，就表示要讓強者取代弱者，讓資源使用更有效率，就沒有「貿易救濟」這回事了。

所以，若兩岸間存在包含「貨貿」和「服貿」的完整自由貿易協定，上述的憂慮根本不會存在，台灣會成為「大中國」市場內最繁榮的「大上海」；更可透過統合談判，長期維持目前的生活方式。但若囿於意識形態，堅拒兩岸統合，則台灣繼續付出巨大經濟代價只是個起點，絕不會是結束。（作者為中國文化大學教授、中華貨幣金融協會理事）