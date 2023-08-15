民進黨瓦解國民黨以轉型正義為名把國民黨所有相關的社團，甚至沒有直接因果關係的救國團、婦聯會及救總等通通打到趴，眼看國民黨已經構不成民進黨的威脅，政黨形象欠佳也很難再爬起來，因為有個親中賣台的紅帽子始終甩不掉，美國不疼，日本不愛，國民黨想要東山再起談何容易？

但是柯文哲的民眾黨一切都在興起發展中，有年輕族群的支持讓民進黨不敢掉以輕心，民眾黨招招往民進黨的痛處打，顯然民進黨把矛頭對準民眾黨自然是選戰當務之急。

其中高虹安便是典型的受害者，錯就錯在她不應該當選新竹市長，她政治不正確，她以貪污罪被起訴，是要斷了她的政治路，並且把她送進牢裡蹲，高虹安被起訴的時間點頗為巧合。剛好是民進黨立委賴品妤父親、前新系立委賴勁麟遭疑是綠能大門神之際，同時也是打擊柯文哲之最佳時機。高虹安遭到起訴，成為民進黨政治提款機，一方面轉移焦點，一方面也給郭台銘等下馬威，完全沒把新竹選民支持高虹安放在眼裡。

事實上，以高虹安財力根本不需要涉嫌詐領助理費新台幣46萬元，台北地檢署依貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌起訴，刑期不可謂之不重。更值得注意的是，高虹安若一審被判有罪，依法將被停職，交出新竹市長位子。對於高虹安如此年輕專業人才，台灣非但不愛惜，還要毀掉她，這是民主的展現嗎？是珍惜人才的正確做法嗎？

民眾黨總統參選人柯文哲日前舉行記者會力挺，表示他相信高虹安絕無貪污企圖，也支持高虹安提出證據為自己的清白奮戰。他也批評檢調在偵辦時多次違反偵查不公開，醜化高虹安形象。因為要貪污的人，帳簿不會記那麼清楚，甚至會記錄到「幾元」，他相信高虹安。

筆者要問，一場選舉搞到在野黨都是問題，執政黨清清白白，這是什麼邏輯？別忘了黑金和地方派系都是靠向有權有勢之人，一向同情弱者的外國勢力，看到台灣快沒有民主監督制衡的力量，怎麽一句話都不說呢？所謂的正義、公平、自由與民主都變成一言堂，中天新聞消失了多久，也沒有得到應有的對待，好管閒事的公民團體與人權團體在哪裡呢？

台灣快成為一言堂，別以為可以隻手遮天，為所欲為，畢竟得意沒有失意的久，為所欲為無法監督制衡的背後，就是獨裁極權體制和貪腐的復辟，絕對的權力絕對的腐化是亙古不變的真理。

高虹安市長的事實真相只有一個，或許倘若不參政，可以成為快樂的高科技傑出女性，雖然支持妳的新竹市民是妳的後盾，但在司法面前，民進黨操作得太離譜，衝著柯文哲和郭台銘，難道還沒意識到非綠陣營必須要整合嗎？看到一一被擊破，除了不平之鳴外，更要團結避免成為下一個高虹安。

總之，我們都期望司法應當是最後一道公平正義的防線，且要符合比例原則，放著幾億的綠能及高端疫苗弊案不追，對著幾萬元的助理費窮追猛打，試問這符合比例原則嗎？

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※