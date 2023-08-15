副總統賴清德訪問巴拉圭並過境美國，相較於蔡英文總統4月初大陣仗進行「蔡麥會」，賴此行不僅異常低調，未安排與美國政要會晤，行前還接受外媒專訪，強調自己「沒有所謂的獨立路徑」，試圖洗掉「台獨」標籤以及美方對他的疑慮。

此行是2024總統大選前，賴清德最重要的一次出訪，除了要證明自己能延續蔡英文路線，更要讓國人看見，比起國民黨的侯友宜和民眾黨的柯文哲，他更能獲得美方的支持，也更能處理台灣的對外關係。

不過賴清德曾自稱是「務實台獨工作者」，7月一席「台灣總統可以走入白宮」的談話，又再度引來美方關切。蔡英文今年出訪過境美國，與眾議院議長麥卡錫及跨黨派議員公開座談，就連柯文哲4月訪美都能與前國務卿蓬佩奧見面，賴此行卻未能安排與美國政要會晤，顯然是配合美方要求。

美國11月將主辦亞太經合會議（APEC），近來美中高層對話不斷，希望能為「拜習會」鋪路，賴清德低調過境，除了美方不願在此時為了賴或台灣問題與大陸關係鬧僵，也顯示對賴仍有疑慮。

《彭博新聞》15日刊登賴清德的專訪，他強調自己會延續蔡英文的作法，以中華民國（台灣）稱呼我們的國家，不另外更改國名，也沒有所謂的獨立路徑。賴清德想去除美方疑慮的企圖不言而喻，卻與他的言行相互矛盾，只有更加深質疑。

儘管賴清德強調「會努力完成任務，為台灣的外交寫下精采的一頁」，但從他在美國謹小慎微的態度，以及所受的待遇來看，這趟出訪並無法為他2024年的總統路加分。