大陸最近雷厲風行，抓了一些醫療貪瀆。看那金額跟手法，我覺得，判終身監禁都可以。醫療是有關國計民生的根本。醫療反貪腐，是維護國家安全的基本動作。因為醫療是關乎人民的健康、生命，以及會不會因病致貧。醫療貪腐，會讓社會爛掉，會爛向體制。所以，醫療反貪腐，是必須、對的，而且可以繼續深入，加大力度。

因為先父在台灣，不但是醫生，而且設立診所。所以，我對醫藥運作的生態，算是熟悉。反貪腐，像是緊急開刀，來治醫療產業的病。想根治病，我們還要審視，整個醫療產業，有沒有致病致貪的環境跟土壤。

必須以公立醫院為主，私立醫院為輔。醫療產業，不能淪為資本的狩獵場。公立醫院設立的目的，是維護人民的健康。所以，公立醫院的考核標準，不該是創收多少，昂貴設備多少，病床多少。而應該是醫療品質與醫德。

醫療設備、藥品耗材，都是產品。企業生產，為的是營利。既然是資本市場，所以，基本不會有自我收斂的能力。賺了錢，只會設定更高的賺錢目標。只能以專業跟公權力，才能有管控的能力。而國際醫藥集團，跟大陸本地的醫藥集團，都會挾資本之力，逐步建立國際跟國內的影響力。

影響力滲透模式，是繁複綿密的，連綿不絕的。從校園開始，對教授、學生活動的支持。到研究經費、論文發表。到研討會、各種公關旅遊。

還會成立各種基金會、會推廣某種病症的研究。有名人以公益為名，有名醫為某種藥品站台。會找有勢力背景的人做代理商。層層疊疊。都做利益綁定。

然後，網路平台帶節奏帶風向的各種廣告、公關跟水軍，同步發功。到這裡，就形成一種醫療產業的「主流意見」了。甚至變成「全民運動」了。

比如，某種沒有經過驗證的進口昂貴新藥，突然變成「神藥」。還要強行進入醫保。政府擋住，還會有意見領袖出面，「為人民生命」請願呼號。到這裡，都還是合法的。還沒有提到種種回扣呢。

要徹底阻絕回扣，當然難。但是，做到幾點，就可以大幅度減少貪汙。第一、不管對公立醫院，還是私立醫院，都必須嚴加考核，時時稽核。包括回扣，包括騙保，包括任用親信裙帶。包括讓資本承包公立醫院科室。包括讓病人做不必要的檢查。包括任由公立醫院，以利益營收為目的。這些，都是錯誤的。只有建立正確的目標，建立完善合理的流程，時時稽核考察，才能在惡小時，就被抓到。這個考核，是指外部考核。

第二、讓正直的醫護有合理的收入。必須讓醫術品德良好的醫護，有合理的收入跟尊嚴。醫生護士養成不容易。而且，工作環境壓力巨大。對病患，有不對等的資訊優勢。要建立足以養廉的系統。要讓他們確知，不必靠回扣，也可以有舒適的生活。不只是對醫生，對護理師薪資待遇，更要提升。

第三、嚴懲貪汙。要讓大家知道，一但貪，就容易被抓到。一但被抓到，判刑會很重。

第四、設立足夠的醫學院，培育足夠的醫護人才。

第五、想辦法在醫療不足的地區，設立足夠的公立醫院。

第六、建立中醫體系獨立的考核標準。不要錯誤的以西醫的標準來評斷中醫。

大家都知道美國醫療貴，而且沒有健保。美國的生態是，美國保險公司賣醫療保險，也擁有或控制大部的醫院。醫藥資本集團，跟保險公司，擁有強大的遊說能力。

美國是所有資本主義裡，最窮凶極惡的模式。而美國醫療產業就是最血淋淋的資本壟斷控制模式。徹底把貪汙腐敗回扣，完全系統化、合理化。美國醫療，不是以人為本，而是以資本為本。

以資本之利，資本之所需為目標。中國要以之為戒。讓中國特色社會主義，在醫療中彰顯，真正的價值。護持中國的國泰民安。（作者為作家）

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