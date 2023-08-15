民進黨立委賴品妤一句針對核四「重啟個屁」的發言，頓時引爆輿論，不但讓她自己、甚至讓她的父親、民進黨新潮流大老賴勁麟，捲入戰火；更重要的是，這一句話掀起2024選戰的三大戰場，分別是：蔡政府錯誤的能源政策、綠能利益輸送一條龍，以及越來越嚴重的民進黨政二代權貴世襲惡習。

這三大戰場顯然都對民進黨非常不利，對選情可能產生核爆般的威力，影響性絕不小於前新竹市長林智堅在2022九合一大選的學倫案。

日前國民黨總統參選人侯友宜提出能源政策，主張核一、核二、核三延役，重啟核四。對此，賴品妤反應非常激烈，並爆出前述粗口。

賴品妤向來被外界讚為「美女立委」，卻說出如此不文雅的話，當然引起關注。外界發現，原來賴品妤的父親正是目前國內綠能一哥「雲豹」的董事長賴勁麟；不但如此，繼續追查更發現，賴勁麟簡直就是經營之神，一人身兼18家綠能公司代表人。

按照民進黨的邏輯，核能與綠能基本上是不共戴天，老爸是綠能大亨，難怪賴品妤如此反核。值得注意的是，即使直系親屬就在綠能公司擔任要職，民進黨立委提案《再生能源發展條例》時，賴品妤並未迴避，還具名連署，明顯違反《公職人員利益衝突迴避法》的規定。

此外，外界還發現，雲豹公司政治獻金的對象95%是民進黨政治人物，更精確地說，是民進黨新潮流系的民代。眾所周知，蔡政府急推綠能，台電即使虧損連連，為了讓綠電比達標，在政府壓力下，與綠能公司簽定了高價購電的不平等條約，因此綠能公司賺得盆滿缽滿。

台電累積虧損超過4000億元，雲豹能源日前召開董事會，累計上半年合併營收29.59億元，較去年同期成長51%，稅後純益4.11億元，更比去年同期成長了21倍，每股稅後純益3.55元，都創下歷年同期新高。台電虧損全民埋單，綠能公司賺錢養綠委，如此惡劣的斂財手段，人民是可忍、孰不可忍？

民進黨政府的非核家園政策已確定跳票，人民和企業叫苦連天。為什麼蔡政府寧可犧牲穩定供電與便宜電價，也要堅持非核家園到底，賴氏父女已告訴大家答案，因為榮華富貴盡在綠能中。所以，就算台南響起88聲槍聲，民進黨各路人馬還是前仆後繼要搶食綠能大肥肉。那麼，整個民進黨應該不會只有一個「賴百億」、不會只有一個「綠能小公主」吧！

賴品妤當年以27歲、最年輕立委的頭銜進入國會後，上任近4年來，外界對她在立法院有過什麼重要的提案，或是對選民有過什麼熱心的服務，根本沒有印象，只知道她愛cosplay，還有就是三不五時曝光的甜蜜愛情。

立委個人年薪逾420萬元，加上其他各式各樣的津貼，甚至超過千萬元，像賴品妤這樣問政乏善可陳、監督政府施政毫無作為的立委，居然還要競選連任！如果沒有民進黨黨證，如果老爸不是賴勁麟，她何德何能可以如此尸位素餐？看到「賴品妤們」享受各種超級好康，台灣年輕世代能不憤怒嗎？

（作者為資深媒體人）