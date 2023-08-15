此次賴清德副總統出訪我友邦巴拉圭，在過境美國的相關安排方面，出乎意料地保守與低調，原因有二，首先是與美中關係近期的微妙發展有關。

尤其是自今年5月上旬以來，美中高層互動頻繁，兩國緊張出現一定程度的緩解，除美國國務卿布林肯、財長葉倫與氣候變遷特使凱瑞等官員相繼訪中之外，中國大陸外長王毅亦可能訪美，雙方甚至不排除在今年11月亞太經合會(APEC)舊金山峰會的場合，再度實現「拜習會」，此發展顯現美中雙方即便處於長期戰略競爭，但華府與北京仍具有增進溝通與風險管控的基本共識，因此拜登政府在賴清德過境處理的拿捏上，尤為審慎，避免橫生波折。

但其中最關鍵的因素，恐怕還是在賴清德自己，雖然近來他刻意淡化抗中保台的色彩，言必稱維持兩岸現狀，表態遵循蔡英文路線，但《金融時報》的報導顯非空穴來風，某種程度代表美方對於賴的擔憂與保留。

癥結在於，賴清德長期以來旗幟鮮明的獨派形象，實非一朝一夕可以扭轉，無論是公開自詡為「務實的台獨工作者」或是前陣子赤裸裸的「走入白宮」說，這些言論不僅顯露其真實想法，更反映其背後濃厚的意識形態，因此外界無法排除賴清德未來劍走偏鋒，在兩岸議題上採取衝撞路線的可能性。

由此可見，賴清德過境美國所刻意展現的低調，無論是基於撕掉「麻煩製造者」標籤的大選權宜考量，或是在美方關切下的被迫自我克制，都恰恰反映賴在政策方向的最大弱點，就是不確定性與高風險。

相較之下，侯友宜正具備賴清德所極度欠缺的特質，即信任感、中道與不冒進。在侯友宜兩岸與外交政策的主張上，穩健務實無疑是最重要的關鍵字。舉例而言，侯友宜前陣子出訪日本提到「台海安定、台灣安全、日本安心」的三安承諾，強調「兩岸要有對話，才能避免衝突」，此主張是基於宏觀的戰略思考，不僅是從台灣的自身利益出發，也顧及到友邦的考量，因此普遍受到日方肯定與好評。

除日本之外，美國是台灣長期以來最重要的盟友，也是印太地區最具影響力的領導國家，綜觀侯友宜參選以來的公開談話，可發現他強調民主、嚇阻、對話以及去風險等重要理念，侯友宜深信台灣必須堅定民主自由制度，增進自我防衛與國防實力，藉由溝通增進兩岸理解，如此一來，才能避免誤判，將台海衝突的風險降至最低，並有助於確保印太地區的秩序、穩定與繁榮，而侯的上述看法，也高度呼應當前美方重視台海和平與穩定，反對單方面改變台海現狀的政策立場。

簡言之，侯友宜針對台日關係所提出的三安承諾，反映在台美關係的深化上，外界也許可理解為追求「台海安定、台灣安全、印太安穩、美國安心」之台美共同目標。

無可諱言，台海局勢已出現劇烈變化，正逐步朝令人憂心的方向發展，證明執政者根本無能力確保台海現狀與維護台灣安全。

今年5月，美國總統拜登表示，中國大陸與美國及其盟友間的衝突並非不可避免。美國國防部長奧斯汀也在6月重申，如果台海爆發衝突將會是毀滅性的，但戰爭並非無法避免。

對台灣而言，事在人為，能否避免兵凶戰危，端賴領導者的睿智、信念與掌舵。繼成功的日本行之後，媒體報導侯友宜可能將展開訪美之旅，如何系統性地闡釋其整體國安施政理念，預料應是此行的主要目標，也將受到美國與國際社會的高度矚目。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所教授）