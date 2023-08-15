在總統與立法委員選舉趨於炙烈之際，新竹市長高虹安被以貪汙等罪起訴，這不只是選擇性辦案，更是選舉性辦案。助理費根本是老問題，不涉及貪瀆意圖，多數只是占點小便宜，但每每被執政黨作為政治鬥爭工具，要修理特定人時就搬出這個理由辦人。

選舉性辦案 檢調武器化

這次起訴是否配合選舉？在朝否認，在野信其為真，民眾更是普遍認為是政治辦案。YouTube頻道中時新聞網14日對於「高虹安涉詐助理費遭起訴，但她反控檢調政治判罪，你認為？」進行網路民調，截至14日晚間21時止，已有4萬人參與投票，其中11%的網友認為「相信檢調起訴理由，高虹安不應再拗」，有70%的網友認為「相信高虹安清白，是檢調政治辦案」，有17%的網友認為是「無法判斷，交由法官審判」，另還有2%的網友認為要「留言說說」。

民眾作此判斷其來有自。民進黨全面執政以來，檢調系統明顯被武器化，從檢調選擇性辦案到最高法院的釋憲，多朝民進黨期望的方向傾斜。新竹市長高虹安被檢方以《貪汙治罪條例》之「公務員利用職務上之機會詐取財物罪」及《刑法》之「登載不實罪」起訴，認定她「貪汙」實在太過沉重。

高虹安的幾位助理實際上執行立委助理職務，並非人頭，所以高和助理被起訴的理由不是詐領助理費，而是「詐領」加班費，而他們詐領加班費並非因為他們虛報加班，而是因為他們報領加班費後，「回繳」部分加班所得，進入高虹安立委辦公室，檢方認定高虹安「詐取」了46萬30元。檢方起訴書指控高虹安「貪圖小利」，雖然不無道理，但僅止於此，據以扣上「詐取」的罪名就是何患無辭的羅織了。

問題是這些加班費的開銷是否完全與公務無關？檢方的心證流於主觀，多項支出列為「應由高虹安個人支出的零用金支出」，其所羅列的支出事項，實在很難認定完全與立委執行職務所需無關。即使真用於個人的開支，檢方列舉的帳目只能證明高虹安曾經用過，卻不能排除是應急或基於方便的支出，而高虹安在答辯中說，她事後也回繳進這筆辦公室公積金，果若如此，就很難認定高虹安有侵占或詐領的意圖。

下架民進黨 唯有藍白合

如果檢察官不存政治辦案意圖，客觀檢視，則可得出相反的推斷。何況這個款項並非政府機關的公務費用，實際上，公費助理雖由立法院編列公費，但只是編列總額，至於用途及助理薪資數額均由立委決定，只要確有其人，且執行助理事務，就不是人頭，就沒有詐領之嫌。加班費亦然，由立法院編列上限，立委由助理具名報領，至於有沒有加班也是由立委認定，只要在上限金額之內，立法院無權認定立委和助理浮報加班費，如何因其用途屬於私務而認定其為貪汙？

然而，檢察官顯然政治用心與主觀偏見很明顯，將無足輕重的小事大張旗鼓起訴，說沒有一絲政治動機，誰人能信？台灣民主化過程的一大成就是司法趨於獨立，無論檢調辦案、起訴，或是法官判決，乃至於憲法法庭釋憲，原來多已擺脫政治干預，獨立行使職權。然而，民進黨全面執政之後，又將政治黑手伸進司法領域，經由人事掌控及其他手段的運用，將司法納為順從的侍從。

高虹安貪汙起訴就是政治辦案的一個例證。如果高虹安是民進黨黨員，這種顯無貪瀆意圖的事情，相信將被輕輕放下，不予起訴；偏偏她屬於民眾黨黨員，去年選舉讓民進黨慘敗，而且產生外溢效應，波及全台，民進黨恨之入骨，選舉期間即予究辦。如今她認真打貪，將新竹棒球場涉貪事證移送檢調，而民眾黨主席柯文哲又投入總統選戰，聲勢看漲，民進黨亟欲貶之而後快，高虹安難逃被起訴命運就可想而知了。

民進黨是台灣民主政治與司法獨立的殺手，非讓其下架不可，而唯有藍白合才有較大機會將其扳倒。柯文哲看清這件事的真相之後，更應積極考慮藍白合的必要性，務期以最大氣度促其實現。