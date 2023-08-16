筆者原籍瀟湘楚地，親人不少。早年經商，有些東北朋友，最近訪陸，也獲新交。

東北朋友有吳姓漢子，省級民代。其妺陸配，她的同窗閨密，也陸續來台。吳代表的拜把兄弟，二哥是局長級官員，二嫂也主管省級教育。東北人沖著你叫哥，是真情實意，直來直往。不是官場文化如此，因我們沒有業務往來，全無利害關係。我們算是遠房親友，並非以利相交。他們操著濃厚的長白山口音，這麼説的：「黎老師，你照顧我們妺妹，她一個人在台，你就是我們自己人。有空要請你來東北看看，没機票，我們給你寄去。下了飛機，就我們自己地盤，都自己人。」

後來我因事未成行，同訪的朋友回來説了，住豪華招待所，每天都有黑頭車來接，烤全羊，大口喝酒，完全吃不消。我心想，這種東北漢子的氣概，白山黒水，大江大湖，還真不一般。

而也有次赴陸參訪，交流學習。講座中途小歇，眾人解手。中年男子，攝謢腺騙不了人，兩岸都一樣。厠所裏的men's talk ，可能幾句家常，也可能千奇百怪。大概是解開束縛，順便也放下戒心。筆者早年也混跡商場，據説生意容易成交之處有二，一是三杯黄湯下肚，卸下心房；二是洗個三溫暖，袒裎相見，脱掉了面具。

那次解手，左邊大哥説，我昨日幫他拍的相片很好。我回客氣了，是手機功能好。我自知手抖，因我平日貪杯，喝多了手會微顫。一群中年大叔集體解放，又聽我鬼扯貪杯抖手這事，都放聲大笑。

冷不防右邊大哥也來接腔，問了一句，你們都怎麼喝？

我猝不及防，沒料到有人來嗆聲打槍，正想補上一句，老子怎麼喝，干你啥事？

心想小弟不才，在台灣賣過酒，英商德記洋行，進口荷蘭的海尼根啤酒。要拚酒怎麼喝任你挑，就拿金門髙梁也不皺眉。心想素不相識，誰來搭話裝熟？差點乾脆右轉，把解手未竟之餘，全給他一股腦噴將過去。

不轉頭還好，一轉頭看，尿意全消。開口的正是台上，居中而坐的長官，人大委員，涉台事務的一線官員。

我答沒有啦，已50好幾，只剩張嘴，就只想輸人不輸陣。一般人看到官員，敬而遠之。他看我大言不慚，還算好玩，於是就在門口聊開。大陸出生的台灣桃園人，上一代即來陸發展，我想起媽媽是中壢人，長官的眼睛瞬間亮了起來，說他還有姑婆親戚住中壢呢。—會兒講演重開，工作人員提醒入座，見我們交談熱絡，也不好或不敢打擾，於是我們在眾目睽睽之下，繼續聊著鄉情。

想我一介小人物，路人甲，無意攀談拉扯。但我見官員如此親近，毫無架子，而且真情感人，還蠻驚訝。座談時多人發言，此君一人仔細聆聽，又振筆急書。在答覆時，條理分明，沒錯過任何細節，而且不曾要求覆述題意。可見此人精明幹練，博聞強記。甚至面對尖鋭議題，不以為忤，侃侃而談。有問必答，言無不盡。

後來得知，此君小我一歲，除人大代表，又身兼數職，政治專業，口才便給，尤其是態度謙和，不似印象中的大國官員。而其所屬的辧公室主任，又全程陪同我們的参訪行程，殷殷照顧。有次在博物館，我導覽耳機不太靈光，主任二話不說，先拆下他的讓我用，免誤了遊興和學習。名為主任，比工讀生還忙碌認真，我的驚嚇和敬佩，又更多了。而副主任也不遑多讓，清晨我慢跑，一天大雨，有人全身溼透跑回飯店，正是副主任。真是黎明即起，風雨無阻，努力健身的強國官員呀。

另外認識了兩個大陸教授，—個年近八旬，美柏克萊博士。他演講提及momentum 一字。後來我跟他說，這字在台北，竟是有名的連鎖店，專賣名牌球鞋的摩曼頓。而他的母校，柏克萊(UCBerkeley)在加州，因為台灣有些藝人，喜歡去柏克萊學音樂，但此柏非彼柏，那是麻州波士頓的(Berklee College of Music)。其實老教授他多年在陸，不知這些寶島八卦是正常。而且他也曾自嘲，回去就是投共，這還蠻幽默的勒！只是有回老教授在群組，好意提醒大家，別説來中國旅遊，要說來大陸旅遊，因為台灣是中國……。瞬間群組—陣寒意，冷到極點，但似也無意再爭論其他。

再另個教授也很有意思，年逾耳順，號稱毛迷，社會主義的忠實信徒。說到赴陸多年，大概未拿到身分証，雖然18碼的台胞居住証，幾乎等同身分証，但仍有諸多不便。甚至她某些主張，似比領導還先進。例如她說，何必一國兩制，一制就好了。彷彿自願為小島請命，委曲求全。遑論九二共識，反正就一個國家，也就不用再各自表述。比現行官方正式說法更前進，何必讓利，也不用特權，小島就和內地都—樣，不就好了嗎？我的驚訝錯愕又更多了。

天下之大，無奇不有，四海皆兄弟，無人不可為友，我們加友吧！大家加油啊！

（黎家慶/英文教師）

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