2023年8月10至13日中國外交部長王毅訪問新加坡、馬來西亞、柬埔寨。王毅訪問新加坡時表示，「美國出於維護單極霸權的目的，不願意看到中國等發展中國家的發展和復興。一方面縱容和支持台獨勢力依靠美國達到目的，試圖跨越中國紅線，破壞了公平競爭的表象，迫使其他國家對中國採取單邊保護主義」。王毅甚至批評美國是單極霸權，「脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義」，導致美國「已成為當今世界最大的不穩定因素」。

在國際層面上東南亞地區是各國利益競爭的舞台，大國都要拉攏跟自己友好的國家。亞洲地區至少有五大權力核心：美國、日本、印度、東協、中國。從中國角度來看，理想的圖像是「多極化世界與單極亞洲」。美中競爭之下，當前東協國家沒有出現所謂極化現象，大多數國家都採取中立立場，例如新加坡、馬來西亞，只有柬埔寨完全接受中國的觀點。

在多極化世界裡，東協是中國全面性戰略夥伴，在貿易、科學、文化、技術領域具有合作機遇。不斷變化的世界秩序中，每個國家的選擇不僅取決於國內政治進程，還取決於國際政治進程。中國與東協國家關係發展呈現出兩種趨勢：軍事政治領域平衡不斷；經濟積極合作。

中國在領土爭議與維持友好關係、經貿發展，兩條平行軌道上創造不同發展條件，維持東協國家關係正常化最為重要。中國積極拉攏新加坡、柬埔寨，由於這兩個國家在南海問題上較為中立，無法讓東協形成一個共同對抗中國的共識，尤其是親中的柬埔寨扮演破壞美國在東協推動反中戰略角色。

雖然馬來西亞跟中國有南海爭議，但是大馬希望引進高科技中企，擱置南中國海爭議。中國戰略提供經濟利益，將其國家利益綑綁在一起。中國與新加坡、馬來西亞、柬埔寨與推進命運共同體建設走深走實。中國在東南亞國家的影響力，不僅取決於經濟主導作用，中國是否能夠提供這些國家利益。

新加坡、馬來西亞、柬埔寨需要中國的投資，渴望從中國經濟中受益。對中國來說，新加坡、馬來西亞擁有良好的投資環境、完善的立法與強大貿易、投資協議網絡外，還擁有龐大華人市場與懂中文人力資源，華人資源一直中國發展新加坡與馬來西亞關係優勢。

中國東南亞地區取得影響力的條件是與東協成員國的長期經濟關係，在東南亞地區，絕大部分財富集中在華人手中，中國東南亞攻略，聚焦在經濟領域，這是確保中國在東南亞取得戰略優勢的重要條件。

擱置南海爭議 尋求新策略

中國加強發展柬埔寨關係相當成功，尤其柬埔寨在破壞東協在南海共同對抗中國立場共識，扮演關鍵性角色。中國與一些東協國家相互提出領土主張，導致緊張局勢，最重要的是，南海爭議讓美國有理由擴大印太區域的軍事存在以及確保自由航行的必要性。

南海聲鎖國推動南海國際化策略與中國尋求與衝突中的每個國家在雙邊基礎上解決出現矛盾。一方面中國不斷擴大對東協國家的政治影響力，對於中國來說，任何一個矛盾都不是存在的，甚至可以共享南海勢力範圍。

對中國來說南海問題不對構成任何嚴重威脅。所以這次王毅向菲律賓攻心喊話指出，「中方已多次提出願與菲律賓通過雙邊對話妥處存在的分歧。希菲方恪守以往達成的共識，尋求管控海上局勢的有效途徑。中方願與東協各國一道，加快推進『南海行為準則』磋商，爭取早日符合包括聯合國海洋法公約在內國際法的地區規則」。

在中國心中，理想的圖像是多極化世界，但是心中最想要是卻是「單極化的亞洲」，然而型塑「單極化亞洲」，從來就不是一件簡單的事，包括如何破壞美國在印太地區的布局，如何鞏固、發展以及布局東協國家的外交經濟軍事各個層面關係，尤其

在安全領域上，是中國最難攻破的一環，例如新加坡採取等距的外交策略，在安全領域上，新加坡與美、英等國家有軍事合作的防務體系，中國想要見破壞星美安全戰略夥伴關係，可以說是無稽之談。基於不結盟的東協印太展望政策，任何國家想要追求「單極化亞洲」看起來都是高難度的挑戰。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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