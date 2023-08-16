副總統賴清德過境美國紐約，駐美代表蕭美琴臉書貼出一張與賴清德在大都會球場的背影照「老朋友相見，難得忙中偷閒！」，透出淡淡惆悵，這應該是賴清德最彆屈的一次出訪，美國給他小鞋穿，不但AIT主席羅森伯格未能親自前來接機，飛老遠過來只能「偷閒」看棒球。

依據總統府召開賴清德的行前記者會公布的行程，12日啟程、13日過境紐約、當天離境，16日過境舊金山、17日凌晨離開、18日凌晨抵台，全程7天6夜，有3晚在飛機上睡，堪稱「鐵人行程」。其第一個行程過境紐約時已是當地深夜，隔天中午舉行僑宴，當晚再搭乘包機前往巴拉圭。除了僑宴之外，沒有公開行程安排，但府方人士強調有規劃和美國兩黨政要會面和視訊，美方接待將按照過去慣例，全依照「台美默契」進行。

外界關注短暫的紐約過境，除了中午的僑宴，在「台美默契」下，美國政府是否安排重要的官員、州長、市長或友台的國會議員會面，但蕭美琴這張照片洩漏「偷閒」看棒球，哪還有什麼「難得忙中偷閒」？一場棒球比賽看下來，花的時間不算少，但賴清德喜歡打棒球、看棒球，或許美國媒體轉播、美國棒球迷留下好印象，能為台灣拚外交加分也是個好法子。

果然，外交部說賴、蕭兩人棒球Ｔ恤背號有深意，蕭美琴11號是兩年前到美國時「大都會台灣日」活動特製，寓意「腳踏實地」；賴清德1號，是今年「大都會台灣日」主辦單位替貴賓製作球衣，按慣例皆為1號。不過，今年美國職棒有三場「台灣日」活動，「大都會台灣日」是8月27日才舉行。這件為賴清德拚外交的特製戰袍，其實不可能在27日的「台灣日」讓這位貴賓穿出來亮相，賴清德、蕭美琴「忙中偷閒」就只能是看棒球，媒體不會轉播帶到畫面、現場球迷無感，唯獨買了《彭博》事先專訪賴清德的封面曝光，刷了一點存在感，至於見了誰、拚了什麼外交？只能留給台灣人民無限遐想。

賴清德應該後悔說了「前進白宮」一番話，拜登政府有沒有不爽不知道，但一定有「一中」的顧忌，美國實實在在給賴清德萬里跋涉穿了小鞋，如果還有人會說回程過境舊金山或有驚喜，拜託，看看總統府的行程表，美國連那晚過夜也沒給，而是直接飛回台灣。想想這張背影照片，看看賴、蕭兩人的惆悵吧！

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