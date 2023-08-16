台電公司去年聲稱國際化石燃料價格飆漲，導致發電成本遽增，年度虧損高達2,675億元；今年狀況未見好轉，即便最近一年歷經兩次電價調漲，仍於上半年出現1,230億元虧損。預估至今年底，台電最近兩年的累積虧損將一舉超過4,000億元，接近其4,800億元的資本額，已瀕臨破產邊緣。

面對轄下事業體的鉅額虧損，經濟部的解套辦法不僅抓錯重點，更堪稱一絕。先是避談我國電價早已偏低的事實；再拿出全球數據，強調燃料價格大漲導致發電成本上升，各國皆然；接著考慮以國發基金挹注或由台電發行特別股，在直接挹注缺乏正當性及公股行庫無意願承接特別股之後，遂決定自編預算於明年投入1,000億元讓台電增資，以避免其出現「債多資少、淨值轉負」的窘境。

我們必須嚴正指出，經濟部此一作法是濫用稅收進行不符公平正義的補貼。為免發電成本上升導致虧損，理應調漲電價讓使用者付費，而且「用多付多」方屬合理；而非慷納稅人之慨，教全民一起掏錢補貼台電。政府過往基於選舉考量，經常凍漲電價，歷經2018年起的連續四年凍漲後，直到去年7月才做了小幅調漲。只是，過去的連續凍漲，並非台電真的因營運表現亮眼而出現盈餘，而是透過「電價穩定準備金」的挹注得以轉虧為盈，2018年與2019年皆是如此。

此準備金於去年提撥404億元予台電後，終於用罄，今年再無銀彈可舒緩台電持續的虧損。即便今年4月電價再度調漲，但11％的平均漲幅，加上經濟部增資的1,000億元，仍只能讓台電破產得以暫時獲得「緩刑」。台電原本冀望下半年有調漲電價的機會，但行政院長陳建仁上個月「突然」提前宣示今年電價不會再調漲，台電的期待因此確定落空。

陳揆似乎忘了，為免政治因素干擾電價調整，我國自2015年開始採行電價費率審議機制，透過每半年一次的電價審議會，合理反映發電成本並調整電價。可惜的是，此一審議機制只有最初幾年的運作還算正常，電價確實有降也有升；之後便難逃政治力介入，也因此創下電價四年「連七凍」的紀錄。陳揆此番在立院答詢的一句話，再度凸顯了政治力的強大，直接打趴電價費率審議機制。

深究台電大幅虧損的原因，除了受到政治壓抑的低電價，躁進的非核政策絕對也是禍首之一。雖說國際化石燃料價格高昂並非政府及台電可控，但若能減少其用量，則支出金額自當隨之下降。以2022年為例，台電每度火電購入成本為3.78元、核電為1.50元，如果當時續用了停機中的核一1、2號機及核二1號機，並減少火力的購入電量，這三部機組便可幫台電減少448億元支出。再以今年為例，每度火電購入成本進一步上升至4.39元，每度核電成本為1.59元，若以核一、二共四部機組的發電量（扣除核二2號機尚運轉2.5個月）取代火力購入電量，則預估全年將可省下756億元。以核減火不僅可使台電兩年減少1,200億元支出，避免走向破產一途，更可降低碳排。當然，經濟部也就不必急著編預算，幫台電增資1,000億元了。

另一方面，躁進的再生能源開發也與台電虧損脫不了干係。蔡政府的盤算是在2025年以再生能源取代核能，為鼓勵太陽光電與離岸風電的加速設置，還特別訂定高額的躉購價格，此舉使得必須無條件購入綠電的台電，這兩年的營運成本再被墊高。

先看光電，去年台電購入102億度，今年前半年也已購入近57億度，若以台電自發與購入價差（去年每度1.5元、今年每度0.8元）進行估算，去年額外支出為153億元，今年前半年為46億元。再看風電，去年購入24億度，今年前半年購入18億度，同樣以自發與購入價差（去年每度2.5元、今年為3.7元）進行估算，2022年額外支出為60億元，今年前半年為67億元。雖說額外支出並不算多，但兩年兩項加總仍達326億元之譜，不可小覷。

再生能源確實有擴充必要，但遠高於電力公司平均發電成本且20年不變的躉購費率，除了在此時進一步加重台電的財務負擔，也等同變相地增加全民的負擔。

令人遺憾的是，即便政府現行的能源轉型遭遇困境，執政者意識形態仍舊明顯凌駕一切。只要能非核，台灣地狹人稠的事實可以被忽視，燃料庫存偏低但成本偏高的氣電可以擔重任，再生能源躉購費率全球最慷慨可以視而不見，獨佔電力事業的台電怎麼可能不虧損？

補貼終究只能治標，政府的能源政策不修正，台電虧損勢成永遠弭平不了的無底洞，經濟部的補貼將不知伊于胡底。