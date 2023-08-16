2024必將是多事之秋。從台灣選舉開年到美國總統選舉這個政客們競爭誰對華更強硬的活動壓軸，中國於內於外都充滿了不確定因素和重大挑戰。該怎麼辦？

第一， 在美國，要瞭解高層心態。無論是拜登政府還是國會兩黨都並不一定會支持賴清德、民進黨。這一判斷主要源於美在台海的核心訴求是不到萬不得已不被輕易捲入戰爭。而賴清德是當前已知參選人中最有可能突破大陸底線、觸發《反分裂國家法》的。之前在美方的要求下，賴依舊只是模稜兩可地表示「台灣不必另行宣佈獨立」，其台獨分子的根本暴露無遺。所以，讓賴上台，美方反而會有更大的風險。當然，美方也完全沒必要去花資源支持侯友宜或柯文哲。因此，美在台選舉中不站隊的立場是基本可信的，只不過他會密切關注大陸對該選舉的任何干預，並會試圖干預相關干預。

第二， 在島內，要支持非綠聯盟。如果目前的局勢固化，按照當前的民調，賴清德的支持率很難過半，但他的得票依舊會分別比侯友宜、柯文哲的高。所以侯、柯二人必須盡早聯手，甚至直接協商合作對策，才有可能避免賴清德獲勝。雖然到目前為止，侯、柯二人在選戰時都避免直接攻擊對方，但拖得越久，基本盤就越可能固化，等到最後一刻再想協調這個大盤子齊心協力投一個非綠候選人，可能已錯過最佳時機。當然，以何種方式協調，什麼時候開始協調就得要看侯、柯二人的智慧，也得看國民黨高層的謀略與胸襟了。

第三， 在大陸，要做好斡旋準備。大陸不能只是隔岸觀戰，也不應投入資源去干擾選舉，畢竟侯不是馬，哪怕當選，也不會和大陸走得太近。大陸反倒要準備的是假如民進黨長期執政，如何去接觸、斡旋，以避免台獨，並留下和平統一的可能性。綠營在台上並非一定沒有機會，機遇也總是留給有準備的人。

當年美方和中國破冰的之所以是一個右傾的尼克松，而非左傾的社會主義陣營者，就是因為共和黨的總統不會有任何的政治包袱——選民們都相信他去中國不是去向共產主義政府投降的。而沒有包袱，便可能在現實主義的指導下更務實、靈活地處理一些棘手的事。同樣的，民進黨人和北京接觸，在島內輿論上的天然優勢就是不會被認為是去「通共」的。如果「九二共識」已沒了共識，兩岸是否可能重新探索新的共識？假如不得不一直面對民進黨，且動用武力又既無把握也無必要時，是否能有與民進黨斡旋、博弈的新的模式？

接下來的一年多，任何與台海相關的事件都可能牽一髮而動全身。希望多事之秋之後的春天能早點到來。（作者為美國克里斯多夫紐波特大學助理教授）

（本文來源《海外看世界》，原標題《台海的多事之秋》，授權中時新聞網刊登）

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