高虹安遭起訴一事，迅速占據各種媒體版面，就事論事者有之，就法論法者有之，不就事論事者有之，不就法論法有之，輿論喧騰。我的觀察重點，不是高虹安，而是圍觀者，就鬥爭論鬥爭，在這一起「政治案件」中，在野黨誰擺出事不關己，甚至竊喜，落井下石者，就是「在野公敵」。

涉嫌詐領助理費46萬？就法論法者別急著討論案情細節，人民想問的是，蔡英文兩任，政府超花的「財政缺口」高達1.2兆，潛藏債務高達15.39兆，兩相比較，是不是妥妥的「竊鉤者誅，竊國者侯」？

嫌國債問題與公職貪腐不是一回事？那人民再問：新潮流賴勁麟身兼18家綠能公司負責人，政治獻金8成捐給新潮流，這裡面牽涉的金額是46萬的幾百倍？

嫌「綠能蟑螂」是產業問題？那人民又問：黃國昌與國民黨人凌濤，先後指控鄭文燦協助「88會館」負責人郭哲敏炒地皮，牽涉金額是46萬的幾百倍？此案還有案外案，曾出入「88會館」的檢調疑縱放郭哲敏潛逃離境，試問，是黑道黑，還是白道比較黑？

民進黨貪腐，隨便盤點就是數十億上百億，新竹棒球場，屏東棒球場，哪一個不涉官商勾結？按比例原則論事論法，若高虹安有罪，台灣政界無罪的又能有幾人？

有罪就是有罪，不能以涉案金額大小論事？少來這一套。政治鬥爭就是政治鬥爭，司法武器化就是司法武器化，人民觀感可沒公知那麼拐彎抹角，聽不進那一堆狡辯。高虹安自參選至今，被小題大作的事例就沒少過，愈是被民進黨往死裡打，顯示新竹市前朝弊案的坑就愈大。

這就是為何，在野黨必須在高虹安事件上團結反擊，而不是圍觀。

投票日正在逼近，在野陣營是時候捐棄成見與那些小算盤了，團結的勝率也只有五五波，更別說不團結。現在各方都怕被邊緣化，但這是失敗思維，事實上，柯郭侯誰也不會被邊緣化，誰也不該被邊緣化，至少在下架民進黨前，沒有邊緣化問題，要鬥就團結勝選以後再鬥，讓市場決定未來政治勢力消長。

高虹安的感謝名單，就是在野團結的線索：柯文哲、郭台銘、朱立倫、黃珊珊、羅智強、徐巧芯、侯友宜、趙少康與館長（陳之漢），拋開那些上不了檯面的恩恩怨怨與政治算計，多數人民希望這些人能合作下架民進黨，而不是各方都築起小院高牆，彼此仇視，彼此消耗—— 這就是主流民意。

在這份名單裡，我至少討厭5個人，但在總體目標下，所有人都缺一不可，因此，選前我不會再批評支持整合的人，包含我酸了不知多少次的公子朱，柯文哲與侯友宜，只批評那種專搞內鬥邏輯的「在野蟑螂」。相反地，這次我要為公子朱與侯友宜按讚，在高虹安事件裡，你們作出了有氣度的正面示範，向真正的主流民意靠攏。

在野陣營內部，不需要圍觀者，所有仍陷在內鬥思維的人，請閱讀或重溫魯迅名作「藥」—— 革命黨人為民犧牲，遭處決時大批群眾冷血圍觀，其中還有人是求「人血饅頭」的藥方而來。旁觀他人之不幸，已是猥瑣，套利他人之不幸，更是混蛋。

朱立倫聲援高虹安，傳「侯辦」不滿，認為此舉形同看衰侯友宜選情。這種逆大局的聲音，自金溥聰介入選舉以來，照三餐傳播給藍營支持者，就是在餵「人血饅頭」，而那些築小院高牆的自私鬼，還都無恥高唱「大局」。要不是侯友宜本人出來聲援高虹安，國民黨支持度會一夕崩盤，小雞也死一片。

誰在啃高虹安的「人血饅頭」？就是屢屢指控同志唱衰侯友宜的黨人，以及若干進了小院高牆內的親藍名嘴。

論選情，柯侯郭三人，很明顯，支持度再差都有一成，小算盤不用再撥了，簡單算數即可，只要將這一成激怒到「非賴不投」，或「無Ｘ郊遊」，在野陣營必輸。

往細處看，在野整合確實非常困難，問號只會愈看愈多，但只要心存大局，就不會往細處看，因為用顯微鏡怎麼看都不會得到勝選的結論。想勝選，就要用減法，將那些矛盾與分歧都盡可能刪除掉，少一點私心算計，多一點正面樂觀，才能號召更多選民支持。

希望高虹安的感謝名單是讓在野團結的契機，一份勝選密碼，這份跨黨派名單，就是在野大聯盟(或主流民意大聯盟)對民進黨最有力的檄文。（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※