蔡英文總統（中）3日在行政院長陳建仁（左）及內政部長林右昌（右）陪同下，視察中央災害應變中心，並慰問留守人員。（范揚光攝）

今年8月初，卡努颱風重創台灣中部，「災難政治學」再次成為了各方關注的焦點。但民進黨政府的官員，上到蔡總統下到立法委員，再次把「勘災」當成「作秀」，這不僅是在災民的傷口上撒鹽，更是把災情當作選票思考在操作，令人寒心！翻開任何一本政治學的教科書，並沒有「災難政治學」這個詞彙。但災難政治學在近幾年已經變成了政治人物的必修課。

一方面，是因為全球極端氣候，導致各地出現嚴重災情的頻率增加，官員必須更頻繁地面對災後緊急救難與重建的問題。另一方面，隨著自媒體的快速發展，官員在災難現場的「臨場表現」，也都會在第一時間點被傳到網路上，供民眾檢視。這也是災難政治學這個課題逐漸受到關注的原因，因為舉凡從官員勘災的「時機點」、「行程安排」、「勘災時所穿著的衣服」，到勘災的「臨場表現」，都會是民眾檢視政府官員是否「表現合格」的標準。

但既然是官員的「必修課」，肯定就得好好學習並好好表現。即使以前沒有遇到過類似的情況，在每一次的勘災後，也必須深刻檢討自己的表現，是否真的有做到體恤民情、表達同理與哀悼，並解決問題。但過去這七年來，蔡總統的勘災表現，向來都是被民眾批評冷血，甚至有時候還「徒增困擾」。

舉例來說，2018年8月暴雨狂炸南台灣，南台灣許多鄉鎮成了水鄉澤國，蔡英文前往布袋鎮勘災時，竟然是選擇搭乘「雲豹裝甲車」涉過積水。雲豹車涉水通過時，所帶動的水波，又再次淹進民眾家裡，民眾真是「無言以對」徒呼奈何。此外，蔡總統在雲豹車上，為了要表現出「親民」，反而以「微笑揮手」的方式，與民眾「打招呼」。不僅當下就被民眾嗆聲說總統「下來用走的」，事後也被大肆批評，蔡英文這種勘災行為，簡直是在「檢閱」可憐的「災民」！

2022年9月18日台東池上發生規模6.8大地震，重創花東地區，蔡英文雖然有安排「連線」巡視勘災，但她卻選擇讀完稿即起身離席，這個畫面，相信大家應該都還印象深刻。前幾週卡努颱風來臨前，蔡英文在行政院舉辦的防災會議上，再次展現她的「讀稿功力」，以「不變應萬變」的方式，把防災工作交待完畢就走人。身為人民的筆者，真的覺得蔡總統沒有體會，一個風災可能為多少人帶來恐懼、無奈與損失的那種心情；蔡英文對災情、災民的冷漠，在她做了這麼多年總統後，似乎未曾改變。

而此次卡努颱風過境後，對南投造成重創，蔡英文再次用她的「招牌微笑」，以表達她對現場國軍與工作人員的辛勞的感謝，但此舉不免讓人覺得總統又在作秀。固然總統想表達「善意」，但她似乎還是沒有意識到，她自以為「親民的微笑」，實則是對受災民眾最大的傷害。因為家園遭逢這種劇變，沒有人還「笑得出來」！且根據當地居民的反應及媒體的報導，因為總統要到現場勘災，反而導致了當地的交通打結了2小時。更奇怪的是，這條路線，前一天行政院副院長鄭文燦已經去勘災過了。若真是如此，請問重複勘查同一條路線，除了作秀又能傳達什麼有助災區的訊息？

一位優秀的領導人，必須懂得傳遞「深植人心」的訊息。這個訊息可以是文字的、語言的，也可以是領導人所表現出來的行為。但如果一個政府官員無法在勘災現場表現出同理災民的心，只會批評地方政府沒有超前部署，且勘災時反而擾民，那麼這些行為所傳遞出的訊息，的確是會讓民眾「印象深刻」，但卻是讓民眾氣到無語的印象深刻。

極端氣候所帶來的影響早已成為聯合國關注的主題，而極端氣候所帶來的「極端」災難，更是考驗著每一個政府官員面對災難危機時的「臨場表現」。前幾日夏威夷茂宜島也發生了史上最嚴重的野火災情，筆者在電視上看到一位夏威夷官方發言人，在面對媒體敘述災情時，全程表情肅穆沒有微笑，相比之下，蔡總統真是不及格！

（作者為台北市立大學通識中心兼任助理教授）